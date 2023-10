Giovedì 5 Ottobre 2023, 05:20

«Attendiamo con ansia il nulla osta della Regione Lazio». Dopo l’incontro di martedì, la sindaca Chiara Frontini parte in contropiede sulla vicenda dello stadio Enrico Rocchi, spiegando che la situazione di stallo non è dovuta a palazzo dei Priori. «A noi - dice Frontini - non risulta affatto che la Regione abbia dato l’okay, anzi. Al contrario, attendiamo con ansia il nulla osta, perché per quanto ci compete abbiamo fatto tutto, mentre l’ultima missiva regionale ci invitava a sospendere la manifestazione di interesse in attesa di perfezionare i rapporti di proprietà del campo».

La sindaca cita quindi un documento - l’ultimo arrivato dalla Capitale - con cui è stato chiesto uno stop per sistemare la situazione. «Questo per smentire ufficialmente e con forza quanto letto, ossia che la Regione abbia dato l’okay e noi titubiamo». Insomma, da via Ascenzi si attende che la Regione batta un colpo. «Sono finiti i tempi dei sindaci di questa città che tentennano - continua Frontini - e anche di quelli che non dicono le cose come stanno. Attendiamo che ci arrivi questo documento di nulla osta e appena arriverà, come sempre, noi faremo la nostra parte, come abbiamo fatto fin dall’inizio di questo percorso. Anche perché attualmente l’amministrazione sta manutenendo il campo con risorse proprie, così come la guardiania, costi che non ha senso continuare a sostenere dal momento che ci sono interessati a gestirlo».

E cita una seconda missiva, stavolta a mittente e destinatario invertiti: «Proprio nella giornata di martedìabbiamo inviato una nota alla Regione sollecitandola ad esprimere formale assenso alla conclusione dell’affidamento, in considerazione dell’impossibilità giuridica di poter gestire in house uno stadio di calcio e degli elevati costi di manutenzione dello stesso - conclude la sindaca - che resterebbero in capo alle finanze pubbliche, fino alla definizione del trasferimento di proprietà. Attendiamo fiduciosi».