«La sicurezza passa per il decoro urbano», l'appello delle associazioni al Comune

Immondizia abbandonata ovunque, anche quando si tratta di mobili o materassi. Auto parcheggiate dove capita, compresi i marciapiedi o gli incroci. Negozi con le saracinesce ormai abbassate da anni, con vie che dopo il tramonto restano al buio. Un centro storico da cui molti viterbesi scappano, salvo poi affittare - spesso al nero - le prime o seconde case soprattutto a stranieri, andando così ad alimentare il sommerso. Si parla di sicurezza e il discorso finisce sempre sul dente che più duole: il decoro urbano che non c'è. Ieri in Comune all'incontro indetto dalle associazioni di categoria dopo i fatti di cronaca nera che in una manciata di settimane hanno sconvolto Viterbo (gli arresti per mafia prima, poi lo stupro, quindi l'omicidio di Norveo Fedeli), tutti hanno chiesto a gran voce che le istituzioni e i cittadini tornino a prendersi cura della città."La lotta al degrado - ha detto il deputato di FdI, Mauro Rotelli - passa anche per la messa in rete delle telecamere pubbliche e private così che la Questura possa monitorare quanto avviene". Quindi il collega di partito Paolo Bianchini ha sollevato il nodo parcheggi: "Chi lascia l'auto la sera a piazza del Comune per risparmiare 50 centesimi, quanto costa dopo le 21 il Sacrario, va sanzionato". Alvaro Ricci, consigliere del Pd, ha ricordato però a tutti che "per prima cosa la politica non deve dare brutti esempi. Il clima unitario dimostrato durante le due manifestazioni continui in consiglio, così da prendere le decisioni necessarie". E se da Massimo Erbetti, collega M5S, arriva l'invito a investire di più nell'educazione dei giovani "per diffondere la cultura del rispetto delle regole sin da piccoli", Chiara Frontini di Viterbo 2020 richiama il Comune a garantire i servizi in città.Anche il comandante della polizia locale, Mauro Vinciotti, ribadisce che "il degrado urbano crea terreno fertile per la crescita di fenomeni di criminalità più grande", mentre Mauro Belli dell'Adoc ribadisce la disponibilità delle associazioni di categoria e dei consumatori a supportare cittadini e commercianti nel rendere più vivibile Viterbo. La proposta più concreta la lancia Stefano Signori, presidente di Confartigianato che dopo aver ricordato Fedeli "caduto sul posto di lavoro", rilancia "Vigila tu": "A Soriano nel Cimino abbiamo lanciato questa app per cellulare insieme al Comune che - spiega - è collegata con la polizia locale e le forze dell'ordine. In caso di pericolo il cittadino la attiva e viene subito localizzato. Perché non sperimentarla anche nel capoluogo?". Chissà che Palazzo dei Priori non ci provi davvero.