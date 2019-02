La Sicilia è amara per la Viterbese: a Siracusa i gialloblù sconfitti per 1-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' una Viterbese stanca quella che esce sconfitta 1-o da Siracusa. Nel recupero della quinta giornata del girone C della serie C, ai siciliani basta una rete di Tiscione al 34' per portare a casa tre punti e rilanciarsi in chiave salvezza. Alla Viterbese resta la brutta prestazione: giocare ogni tre giorni non è facile e la formazione allenata da mister Antonio Calabro è incappata nella classica ed inevitabile giornata storta.Una Viterbese spenta che, a differenza di domenica scorsa in casa della Cavese, non è riuscita a raddrizzare la gara. Nella ripresa la gara diventa nervosa, coin il Siracusa che si arrocca e chiude ogni spazio ad una Viterbese spenta. Domenica prossima, ore 14,30, appuntamento al Rocchi: in arrivo il blasonato Catania.SIRACUSA (4-2-3-1): Crispino; Daffara, Di Sabatino, Bertolo, Bruno; Ott Vale (75' Del Col), Gio. Fricano (81' Russini); M. Palermo, Tiscione, Souarè (66' Parisi); Catania. A disp.: Genovese, Boncaldo, Gia. Fricano, Lombardo, Mustacciolo, Cognigni, Rizzo, Talamo, Vazquez. All. Raciti.VITERBESE (3-5-1-1): Valentini; Rinaldi, Atanasov, Sini (74' Molinaro); S. Palermo, Damiani (62' Vandeputte), Baldassin, Cenciarelli (46' Zerbin), Mignanelli; Bismark (46' Pacilli); Luppi (42' Polidori). A disp.: Thiam, Coda, Milillo, De Giorgi, Tsonev, Coppola, Sparandeo. All. Calabro.Arbitro: Bitonti di Bologna (Salvatori-Della Croce).Reti: 34' TiscioneNote: ammoniti Ott Vale, Sini, Mgnanelli, S. Palermo, Gio. Fricano. Spettatori 600 circa.