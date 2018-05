La sfida (vinta) delle traduzioni per le studentesse dell'università della Tuscia

Gli studenti dell'Università della Tuscia parlano straniero. E lo parlano molto bene. Lo dimostrano Valentina Alù (dottoressa magistrale in Lm 37), Nancy Ceravolo (laureanda magistrale in Lm 37), Isabella Feraco (dottoressa magistrale in Lm 37) e Lucrezia Scioscia Santoro (laureanda magistrale in Lm 37), che oltre ad essere brave studentesse dei corsi di lingue dell'Unitus sono anche ottime traduttrici.



Infatti, da alcuni giorni, il sito specializzato i Dragomanni (http://www.idragomanni.it/2018/04/austria-australia-e-argentina-per-castello-manservisi/), ospita il primo lavoro di traduzione collaborativa dal tedesco delle quattro studentesse. Si tratta del racconto inedito di Michaela Heissenberger, “La vita in uno scatto”, contenuto nell’e-book “Austria, Australia e Argentina. Lo sguardo nel racconto”, a cura di G. Maneri, A. Rusconi, M. Pugliano (lo trovate qui: https://stores.streetlib.com/it/autori-vari/austria-australia-e-argentina/).



La pubblicazione è il risultato della partecipazione delle quattro studentesse al workshop sulla tradizione, promosso nel 2017 dalla scuola estiva di traduzione a Castello Manservisi; iniziativa in cui le studentesse hanno potuto seguire le lezioni di una delle migliori traduttrici dal tedesco in Italia, Marina Pugliano (premio Mittner per la traduzione).

Preparazione, serietà e entusiasmo hanno permesso poi a Valentina, Nancy, Isabella e Lucrezia di affrontare e superare con successo la loro prima sfida professionale.



«Complimenti a tutte loro - ha precisato il rettore dell'Unitus, Alessandro Ruggieri - soprattutto per aver dato al nostro dipartimento Distu l’opportunità di raccontare un’altra storia di successo degli studenti dell'Università della Tuscia».



