La sera del 4 settembre lo spettacolo sulla vita di Santa Rosa

La festività di Santa Rosa si conclude la sera del 4 settembre alle 21 con lo spettacolo dedicato alla vita di Santa Rosa nella chiesa di san Giovanni in Zoccoli a Viterbo. Andranno scena infatti il “concerto teatrale” di Gianluca Zappa dal titolo Audite et venite!, che si compone di canzoni e scene narrate e recitate che ripercorrono i fatti salienti della vita della santa viterbese. La location dello spettacolo, oltre essere molto suggestiva, ha un preciso valore storico, visto che quella di san Giovanni in Zoccoli è una delle chiese che furono visitate e frequentate da Santa Rosa durante la sua vita e specialmente nell’estate del 1250, quando iniziò la sua predicazione nella città di Viterbo. L'ingresso è libero a partire dalle 20,30, fino ad esaurimento posti.