La Scarabeo Civita Castellana vince il derby sotto rete contro l'Orte per 3-2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il derby della Tuscia di serie B maschile di Pallavolo è andato alla Scarabeo Civita Castellana. I civitonici hanno superato in trasferta la Volley Orte al tie-break per 2-3 (18-25, 25-20, 25-22, 22-25, 10-15).Per i rossoblù è stata la quarta vittoria consecutiva, e la terza di fila che avviene al tie-break. Insomma, è una squadra che non molla mai.La Ceramica Scarabeo Civita Castellana perdeva due a uno per poi ribaltare una partita infuocata in casa di una squadra corazzata e ancora agganciata alla corsa play-off, con cattiveria agonistica e forza di volontà. Di vitale importanza sono stati sul 10-10 del quinto set i vari muri soprattutto sul bomber casalingo Di Muzio che hanno portato i civitonici ad aggiudicarsi set e partita con 5 punti di fila. Maiuscola la partita del centralone Marco Piscopo, autore di ben 10 muri, che con eleganza ha messo in ginocchio la squadra ortana Il commento a fine partita di coach Grezio: «Il risultato ovviamente ci fa piacere, però persistono ancora problemi di continuità, con la squadra che ha alti e bassi, ed è una cosa alla quale stiamo lavorando da sempre in palestra, ma non è facile mantenere un certo livello di tutta la squadra per tutta la durata della partita e questo è l'unico nostro problema. Quando giochiamo facciamo una buona pallavolo, quando invece stacchiamo la spina è come se giocasse un'altra squadra, abbiamo due facce della stessa medaglia. Alla fine però riusciamo sempre a trovare quella forza che ci porta a vincere le partite e questa è una cosa molto importante che molte squadre ci invidiano, perché ci dà più carburante per lavorare di più in settimana, per dare il meglio e per cercare di ovviare a questa problematica. La realtà è che ogni squadra ha il suo punto debole, il nostro è questo, cercheremo e speriamo in poco tempo di riuscire a trovare quella continuità che ci manca, nonostante abbiamo ampiamente dimostrato che possiamo giocarcela con tutti».Appuntamento per sabato 16 marzo alle ore 18 in casa, al PalaSmargiassi, dove andrà in scena un'altra partita di cartello: quella contro la Fenice pallavolo