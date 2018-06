La RiBella Gallery esorcizza l'effetto-morte: venerdì la performance di Arialdo Miotti

di Federica Lupino

La RiBella Gallery torna ad animare il panorama cultura di Viterbo con una performance sui generis. Il tema è la morte, anzi: l’effetto-morte. Si tratta della teoria per cui, dopo la scomparsa di un artista, i prezzi delle sue opere sono destinati a crescere, perché il decesso scatena una frenesia compulsiva nell’accaparrarsi le ultime opere disponibili dell’artista. Un meccaniscmo che Arialdo Miotti, artista viterbese da anni conosciuto per l'originalità delle sue iniziative, esorcizzerà mentre è ancora in vita. Con questa filosofia nasce la performance curata dall’architetto Beatrice Bella e che si svolgerà alla RiBella Gallery in via San Lorenzo, 6, a Viterbo, venerdì 29 giugno alle 19, con ingresso libero.



Ma chi è Arialdo Miotti? Un artista mutaforma, capace di concretizzare l’idea primordiale del gesto artistico primitivo. La sua curiosità artistica non ha uno stile preciso, rendendolo poliedrico per natura. La sua arte muta e si modifica, sperimentando tecniche e materiali differenti capaci di stimolare reazioni discordanti da parte del pubblico. Eclettico, poliedrico, visionario, personalità unica e anticonformista. Un artista verace che crea dal nulla un punto di vista originale sul mondo. Le sue opere sono creatività pura senza barriere completamente libero dai retaggi della società. E venerdì ne darà ennesima prova alla RiBella Gallery.

