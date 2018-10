La purga nel Pd viterbese, iscritti sospesi dai garanti: «Puniti perché prendiamo voti»

Sei mesi per il consigliere regionale Enrico Panunzi e l'ex segretario regionale e deputato Alessandro Mazzoli. Fine pena 1 gennaio 2020 invece per tutti gli altri. Il Pd si è praticamente applicato da solo il primo daspo politico nel suo momento più difficile. La sintetizza così, Francesco Serra (foto): «E' come quello che per fare dispetto alla moglie si taglia i genitali». Ma pure Panunzi e il vice segretario regionale Enzo Foschi, contro la decisione della commissione di garanzia, ci vanno giù durissimi. «Continuo a fare ciò che ho sempre fatto: vado in mezzo alla gente e risolvo i loro problemi. Certo, mi interrogo se per questo partito aver vinto le elezioni rappresenti un problema»: la domanda se la pone Panunzi, che però non ha intenzione di fare ricorso. Perché «non mi interessa infognarmi in carte bollate».

Colpirne cento per educarne uno, ovvero il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, candidato alla guida del partito? «Non lo so continua Panunzi - la domanda andrebbe posta altrove. Mi sembra però un espediente, con una tempistica precisa, verso l'unico superstite di quella parte di Pd che conosciamo. Per quanto mi riguarda, dove sono mi ci hanno messo gli elettori. Anzi, se fosse stato per il Pd di Viterbo non sarei stato nemmeno candidato».

E nemmeno Foschi non usa le mezze misure. «Un partito che risolve problemi politici con sentenza, e sospende degli eletti per mesi, durante il periodo congressuale, è un partito da rifondare totalmente», rileva. Ed esprime solidarietà ai colpiti.

Serra invece rispolvera il miglior Nanni Moretti: «Continuiamo a farci del male. Facciano pure, se pensano che di risolvere il problema in questo modo, va bene così. Ma pensano male. Il congresso? Non potrò candidarmi, votare, né prendere la tessera». Ma Serra sarebbe rientrato nel Pd? «In quello di Viterbo - dice - così com'è non vale la pena, mentre quello nazionale è un discorso diverso. Poi ci si preoccupa perché si perdono i voti? Non è la strada per riprenderli. Ma domani mi alzerò e andrò lo stesso a lavorare».

Duro anche Marco Tolli, coordinatore dell'area Campo democratico: «Una scelta sbagliata, spinta da un presidente di parte che non si è minimamente posto il problema di come provare a ricomporre i conflitti che da tempo lacerano il partito cittadino».



© RIPRODUZIONE RISERVATA