10 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







Spazi verdi alle società sportive. La proposta arrivata sul tavolo del sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri è dei consiglieri comunali di opposizione di Rifondazione Comunista, Yuri Cavalieri e Maurizio Romani. I due hanno chiesto di discutere un piano per facilitare l’uso delle aree pubbliche, come il Parco 1 maggio (conosciuto come il Boschetto), l’impianto sportivo di via Priati, i giardini di località La Penna o l’anfiteatro all’aperto di Belvedere Faleri, per le società che vogliono svolgere attività all’aperto durante il periodo primaverile e estivo. Una proposta che è stata subito accolta dalle società interessate che vedono con questo sistema la possibilità di riprendere l’attività in maniera concreta e aspettano pertanto ora l’ok dal palazzo comunale.

“ Nei prossimi mesi la riapertura di impianti sportivi, circoli e palestre, in particolar modo quelli privi di spazi all’aperto – ha detto Cavalieri - sarà condizionata da rigidi protocolli di sicurezza, che ne limiteranno l’utilizzo, riducendo i tempi di fruizione e il numero di praticanti e questo può essere una soluzione. In cambio possiamo chiedere a chi andrà occupare gli spazi pubblici all’aperto, l’impegno a mantenerle in condizione di decoro garantendone la fruibilità a tutti i cittadini le aree.

“ Con questa iniziativa – ha concluso Romani - possiamo ovviare, almeno in parte, alle problematiche economiche e sociali e quelle legate alla pandemia. Da parte nostra siamo pienamente disponibili ad accettare migliorie e confrontarci con i diretti interessati sulle proposte fatte all’amministrazione perché crediamo che per favorire la ripresa del settore sportivo che è rimasto fermo per troppo tempo servano progetti concreti e fattibili e non i soliti slogan buoni solo per la campagna elettorale”.

Anche i consiglieri comunali del Pd sono sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda.