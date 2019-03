La Procura di Viterbo: «Sulla lotta alla droga tolleranza zero»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINE«Di fronte al problema della droga non ci fermeremo più. Attenzione massima e tolleranza zero». Parole e fatti del procuratore capo Paolo Auriemma e della sostituto procuratore Paola Conti. E che quelle dei magistrati viterbesi non siano solo parole lo dimostra l'arresto di un 38enne viterbese, eseguito due giorni fa. L'uomo a novembre 2018 fu beccato, insieme a un ventenne albanese, a Ronciglione con 34 involucri di cocaina. Immediati scattarono gli arresti della Squadra mobile.Il gip appena due giorni dopo convalidò gli arresti e rimise in libertà il viterbese. Per quegli stessi fatti oggi il 38enne è ai domiciliari su disposizione del tribunale del Riesame di Roma. La Procura di Viterbo ha presentato ricorso per l'applicazione di una misura cautelare. «E' la dimostrazione ha affermato il procuratore Auriemma che il problema della droga per noi è molto sentito. E abbiamo intenzione di non mollare e di non fare sconti. Non ci fermeremo di fronte al primo intoppo, soprattutto se siamo sicuri della nostra strada»Insomma, è pugno duro della Procura sullo spaccio in città. «In totale ha spiegato la pubblico ministero Paola Conti in auto furono trovati con 2096 dosi, secondo la polizia scientifica di Roma che ha analizzato la sostanza. Secondo quanto ricostruito il viterbese era il corriere che dalla capitale portava la droga in città». «Il Riesame - ha detto ancora Auriemma - ha sposato la ricostruzione fatta da questa procura e applicato la misura degli arresti domiciliari».L'albanese ventenne invece è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. E,' infatti, lo stesso ragazzo che è stato condannato a 6 anni e mezzo di carcere per spaccio e possesso abusivo di armi qualche settimana fa. Lo stesso che in autunno tentò di scappare, insieme a complice rimasto anonimo, a un controllo della polizia al quartiere Murialdo. Dopo varie peripezie e speronamenti fu beccato con 12mila euro in contanti, cocaina e una Beretta.Maria Letizia Riganelli© RIPRODUZIONE RISERVATA