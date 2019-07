La prima amichevole della Viterbese finisce in goleada: 7-0 alla Poliziana Montepulciano. Domani i calendari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce 7-0 la prima amichevole stagionale della Viterbese targata Marco Arturo Romano. Nel match andato in scena ieri a Montepulciano, i gialloblù allenati da Antonio Calabro, hanno superato senza problemi la Poliziana Montepulciano, compagine locale che milita in uno dei gironi della Seconda categoria toscana. Un test poco indicativo per Atanasov e compagni che comunque hanno messo in campo concentrazione e voglia di dare il meglio. Due le triplette, quelle di Svidercoschi e Molinaro e una doppietta, quella del giovane Capparella arrivato in prima squadra direttamente dalla Berretti. Il primo tempo del test si è chiuso sul 2-0, mentre nella ripresa la Viterbese ha dilagato. Da segnalare a bordo campo la presenza del presidente Romano e del direttore generale Diego Foresti. Intanto domani, si alzerà il velo sui calendari della prossima stagione di serie C: dopo riammissione di Bisceglie e Audace Cerignola il gruppo C, quello della Viterbese, dovrebbe passare a 21 squadre.Viterbese primo tempo (3-5-2): Pini; Baschirotto, Atanasov, Milillo; Messina, Bezziccheri, Capparella, Pelliccioni, Mignanelli; Svidercoschi, Molinaro. All. Calabro.Viterbese secondo tempo (3-5-2): Torelli; Marianelli, Milillo, Ricci; Del Prete, Pelliccioni, Capparella, Mignanelli, Messina; Svidercoschi, Molinaro. All. Calabro.