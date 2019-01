Ultimo aggiornamento: 19:01

Un'anziana si è allontana da casa in stato confusionale ed è stata rintracciata - e ospitata al caldo fino all’arrivo dei suoi familiari - negli uffici della polizia locale di Civita Castellana (Viterbo).La donna uscita dall'appartameto nel corso della mattinata si è forse allontanata troppo dai suoi punti di riferimento e ha perso l’orientamento. E’ stata notata, mentre girovagava per le vie del centro storico, da alcune persone,che hanno subito allertato i vigili urbani. Che hanno iniziato la ricerca, poi conclusa in maniera positiva.La donna è stata accompagnata, per evitare di farle prendere freddo, negli uffici del comando dove le è stata offerta anche una tazza di tè. Più complicata è stata la ricerca dei familiari, che sono stati rintracciati dopo alcune ore perché impegnati per lavoro fuori città. La vicenda è conclusa nel tardo pomeriggio, con l’arrivo dei parenti a cui è stata di nuovo affidata la dona.I familiari hanno tenuto a ringraziare il commissario capo Antonio Presutti e gli agenti della polizia locale per la sensibilità dimostrata.