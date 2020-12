La pioggia sferza Civita Castellana , disagi e allagamenti

La pioggia battente ha provocato disagi e allagamenti in diverse arterie e zone del territorio a Civita Castellana.

In difficoltà i residenti in via delle Fontanelle, che a causa della scarsa manutenzione del fondo stradale di una strada sterrata, hanno avuto problemi per transitare per tutto il giorno.

Molte le persone impossibilitate ad uscire o rientrare a casa poiché le buche profonde e piene di acqua hanno impedito il passaggio. I residenti hanno chiesto all'amministrazione comunale di intervenire il prima possibile per eliminare i problemi esistenti, che si registrano ogni volta che piove, da tempo a causa della scarsa manutenzione. Sono stati necessari anche degli interventi della Protezione Civile, Ekoclub per pulire le cunette pieni de rifiuti e far defluire l'acqua che ha allagato le strade. Le maggiori criticità gli automobilisti le hanno registrare sulla variante Nepesina, strada che collega la provinciale 311, alla Flaminia nella zona industriale di Prataroni.

Una squadra di volontari dell'Eko club è intervenuta in più punti poiché l'asfalto era completamente sommerso dall'acqua che a causa delle buste dell'immondizia lasciata dai soliti incivili lungo la strada ne impediva il deflusso regolare. Il lavoro di ripristino è durato alcune ore e quasi tutto svolto sotto la pioggia.

Le solite criticità sono state evidenziate anche sulla Flaminia in direzione Roma dove anche qui la mancata manutenzione delle cunette provoca allagamenti. Per tornare all'interno dell'asse viario di Civita Castellana, il maltempo ho provocato buche in via Mazzini e in via Minio.

Ultimo aggiornamento: 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA