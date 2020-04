La Pasqua in Lussemburgo di Lillo Puccica. «La famiglia mi manca, ma ce la faremo»

Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una situazione da vivere in difesa, per uno che ha fatto dell’attacco uno stile di vita.e di tanti altri club nazionali e provinciali, sta vivendo l’emergenza coronavirus isolato in Lussemburgo, dove dalla scorsa estate è il vice-allenatore dello Swift Hesperange, team lussemburghese del campionato di serie B.Il blocco totale del campionato – in Lussemburgo – è arrivato lo scorso 14 marzo e, simultaneamente alla serrata del calcio, è arrivato anche lo stop a tutti i voli da e per l’Italia. Puccica non ha fatto in tempo ad organizzare il rientro e adesso si trova da solo, lontano dalla sua famiglia che sta a Capranica, nel paesino lussemburghese di Hesperange a 5 chilometri dal cuore produttivo e finanziario del Lussemburgo.«Fino al 14 marzo abbiamo continuato la vita normale – racconta l’ex allenatore della Viterbese – in Italia la pandemia è arrivata prima, ma qui le prime drastiche misure sono arrivate con un qualche giorno di ritardo. Quando è stato bloccato tutto non ho avuto la possibilità di organizzare il volo di ritorno e ora mi ritrovo da solo e lontano dalla mia famiglia che deve affrontare in solitaria questo momento delicato».Da solo ma in sicurezza ovviamente, anche se in Lussemburgo – seppur con numeri diversi – il coronavirus sta iniziando a farsi sentire con più forza. «I morti sono 23 finora e i contagiati intorno ai tremila – dice Puccica – fino a qualche giorno fa i contagi crescevano al ritmo di cinque, sei al giorno mentre ora viaggiano ad una media di 180-200. Io come tutti sono chiuso in casa: il club mi sta vicino e non mi fa mancare nulla, ma non nascondo che vorrei essere insieme alla mia famiglia: io sono uno che parla molto e in questo momento il dialogo è la cosa che mi manca di più».Le giornate dell’eroe di Nocera sono tutte uguali: passeggiata mattina e pomeriggio (in Lussemburgo sono consentite ma non in gruppo), videochiamate con l’Italia e un po’ di calcio. «Per fortuna mi trovo in una zona dove c’è tanto verde e dove un paio d’ore di aria fresca al giorno me le posso concedere. Ironia della sorte, in queste giornate dove bisogna stare a casa, il tempo è bellissimo mentre per sette mesi non ha fatto altro che piovere. Il calcio? Prima dello stop eravamo primi con 5 punti sulla terza: in Lussemburgo le prime due vanno direttamente in serie A. Noi tra l’altro siamo anche l’unica squadra di Seconda divisione agli ottavi di finale della coppa nazionale; il tutto dovrebbe riprendere dal 29 aprile, anche se credo che andremo a finire in estate».