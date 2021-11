Lunedì 1 Novembre 2021, 05:55

Nella Tuscia sfondata quota 400 contagiati: al momento, sono 415 i positivi. E soprattutto a Orte cresce il livello di allerta per la pandemia: in pochi giorni, il numero dei casi è arrivato a 37 in una cittadina che conta poco più di 9mila abitanti. Molti sono minori: nella sola giornata di ieri, dei 6 nuovi positivi 3 hanno meno di 18 anni. Si tratta, come specificano i sanitari, di cluster scoppiati soprattutto a livello famigliare: vivendo sotto lo stesso tetto, nel caso in cui qualche componente del nucleo si contagi, è facile che in pochi giorni l’infezione si sviluppi anche in altri, soprattutto tra chi non è vaccinato, come i minori. Al momento, dalla Asl tengono sott’occhio l’evolversi del contagio, non escludendo iniziative di screening qualora il trend in aumento continuasse anche nei prossimi giorni.

Sulla situazione interviene anche il sindaco Dino Primieri: “Sebbene sia plausibile nella stagione autunnale una circolazione più intensa del virus, e sebbene un consistente numero dei positivi è riconducibile a focolai tempestivamente individuati e isolati, ritengo fondamentale – fa sapere ai suoi concittadini - ricordarvi quanto sia importante e necessario non abbassare la guardia e vi esorto a continuare ad adottare tutte le misure di prevenzione e le cautele che ormai ben conosciamo come il distanziamento, l’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi o affollati e la frequente igienizzazione delle mani. Sarà mio impegno monitorare ed informarvi tempestivamente su eventuali sviluppi per i quali valuterò, di concerto con l’autorità sanitaria competente, le misure da adottare per la tutela della nostra salute”.

Anche ieri, intanto, la curva ha continuato a rialzarsi con 21 nuovi casi di Covid nella Tuscia dei quali 8 minori: oltre ai 6 di Orte, 3 a Grotte di Castro e a Viterbo, 2 a Bassano in Teverina, uno a Capranica, Caprarola, Montalto di Castro, Montefiascone, Sutri, Tarquinia e Vetralla. Appena 5 i negativizzati: 2 a Civita Castellana, uno rispettivamente a Celleno, Soriano nel Cimino e Viterbo. Resta stabile a 11 il numero dei ricoverati, mentre 404 positivi stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.