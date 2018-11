La Ortoetruria stasera ospita Anzio, Fanciullo:«Voglio una prova di carattere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Voglio una prova di carattere e sacrificio". Mancano poche ore al match interno della Stella Azzurra che alle 18,30 ospiterà al palaMalè, Anzio, nel campionato di C gold. Orotetruria che ha utilizzato l'ultimo allenamento settimanale per effettuare una amichevole con i "cugini" della Favl, che ha permesso a coach Umberto Fanciullo di sciogliere le riserve sul roster che scenderà in campo stasera, al netto degli infortuni e delle indisposizioni.Sul parquet scenderanno quindi Telesca, Navarra, Provvidenza, Baldelli, Saccomandi, Toselli, Meroi, Piazzolla, Napolitano e Gasbarri, oltre Rogani e di Gennaro che sia pure ancora non al meglio hanno stretto i denti e voluto comunque essere in campo per dare un apporto importante alla squadra. Non sarà invece utilizzato Misino alle prese con un problema al piede. I biancostellati tenteranno di proseguire nella serie positiva che li ha visti vittoriosi nelle ultime due partite disputate con Sora e Pass Roma, ma gli avversari odierni non saranno cliente facile. Intanto perchè hanno un buonissimo gruppo, giovane ma estremamente competitivo e poi perchè intendono invertire il trend negativo delle ultime uscite. Servirà quindi all'Ortoetruria una partita giocata ad alti livelli, fatta di pressione, continuità ed incentrata su scelte tattiche che limitino la pericolosità delle forti ali avversarie."Voglio una prova di grande carattere e di sacrificio anche da parte di chi non è al meglio della condizione - dice Fanciullo - ma soprattutto mi aspetto una gara fatta di consapevolezza, voglia e tanta concentrazione. Non possiamo più permetterci di regalare agli avversari un tempo ad ogni partita. Si vince cercando di imporre il proprio basket, ma lo si deve fare dalla palla a due alla sirena finale. Sono certo che i ragazzi non mi deluderanno".