La nuova vita del settore giovanile della Viterbese: accordi, sinergie e buoni risultati

Un’organizzazione diversa, affiliazioni e accordi con società limitrofe per aumentare il bacino d’utenza e risultati sul campo che lasciano soddisfatti. In casa Viterbese è tempo di bilanci: un bilancio che non riguarda soltanto la prima squadra, ma che coinvolge l’intero panorama di squadre in orbita gialloblù. Il settore giovanile di via della Palazzina è in salute e a confermarlo ci sono numeri e classifiche.Il vento è cambiato già la scorsa estate: l’accordo siglato a giugno tra il club del presidente Piero Camilli e il Calcio Tuscia guidato da un cuore gialloblù come Patrizio Fimiani, ha sparigliato anni di incomprensioni e attriti; ora la scuola calcio della Viterbese è convolata a nozze con il Calcio Tuscia, creando un polo calcistico cittadino che può contare sul oltre 300 ragazzi.E’ vero che rimangono i soliti endemici problemi logistici, ma tra i campi universitari del Cus e il nuovo centro sportivo di Vitorchiano si è messa una pezza a quella che è una vera e propria emergenza cittadina. Tra poco il Calcio Tuscia di Fimiani tra l’altro, inizierà anche i lavori di ristrutturazione del campo sportivo dell’Ellera che dopo due anni di abbandono tornerà a disposizione della città.L’obiettivo vuole essere quello di crescersi in casa i calciatori del futuro: basta fughe verso province calcistiche più organizzate che attirano i calciatori in erba con affiliazioni altisonanti che spesso però si rivelano scatole vuote: un buon settore giovanile si può sviluppare anche nella Tuscia e gli ultimi anni di risultati stanno lì a testimoniarlo.Lo scorso anno, l’under 17 allenata da Paolo Livi, ha vinto il campionato totalizzato 53 punti. Quest’anno, nei tre campionati nazionali dove è impegnata la Viterbese, la cose stanno andando per il meglio: la Beretti allenata dall’ex portiere Alessandro Boccolini viaggia in zona playoff: 21 punti e terzo posto a sole tre lunghezze dalla capolista Ternana.“Sono diversi anni che sto a Viterbo e posso dire che nelle ultime stagioni il settore giovanile ha mosso passi da gigante – spiega Boccolini – prima non c’era un’organizzazione capillare come quella attuale e i risultati sono la fotografia del lavoro svolto. Problemi logistici? Non scopriamo l’acqua calda, ma riusciamo a sopperire a questa mancanza con l’impegno di tutte le persone che collaborano con noi”.Bene anche l’under 17 campione in carica: la truppa guidata da Gianluca Ciancolini è terza a sei lunghezze dalla prima della classe Città di Pontedera. Chiude il cerchio l’under 17, guidata da Livi che come detto, nella passata stagione ha guidato verso il trionfo la sua under 17. Quest’anno Livi, lavora per il bis: l’under 15 è seconda con 21 punti ad uno solo di distanza dalla prima della classe che è il solito Pontedera. Un 2018 di soddisfazioni insomma, ma l’anno nuovo potrebbe essere ancora migliore per i giovani leoni.