La nuova stagione del teatro Caffeina: quindici proposte “di cultura libera”

Ultimo aggiornamento: 11:28

«Negli anni a cavallo tra le due guerre mondiali, abbandonato sulla nave dai genitori e ritrovato sopra un pianoforte da un marinaio, Novecento trascorre tutta la sua esistenza a bordo del Virginian, senza mai trovare il coraggio di scendere a terra. Impara a suonare il pianoforte e sul grande transatlantico riesce a cogliere l’anima del mondo e la traduce in una grande musica jazz».E' la trama di “Novecento” di Alessandro Baricco che con la regia di Gabriele Vacis e l’interpretazione di Eugenio Allegri ha il compito di aprire (domenica 9 dicembre, ore 18) la stagione 2018/19 del Teatro Caffeina che propone un denso cartellone curato dalla direttrice artistica Annalisa Canfora che ha scelto quindici spettacoli “per battere un percorso fra teatro di prosa contemporanea, grandi classici, omaggi a maestri della drammaturgia”.Dall’esordio del 9 fino all’11 maggio si susseguiranno sul palco di via Cavour, “La gente di Cerami”, con Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo; “Moby Dick”con Stefano Sabelli; “Mistero buffo” con Ugo Dighero; “Metamorfosi” con Enrico Lo Verso; “Troiane” con Paolo Bonacelli ed Edoardo Siravo; “Concerto con Sandro Penna” con Pino Strabioli: “Dopo la prova”, con Ugo Pagliai e Manuela Kustermann; “Medea per strada” con Elena Cotugno, seguito da “Dentro Medea”; “Il mercante di Monologhi” con Matthias Martelli; “La merda” con Silvia Gallerano; “Mimì”( Domenico Modugno) regia di Moni Ovadia, con Mario Incudine; “Animalesse”, di e con Lucia Poli; “Thanks for Vasellina”, con Gabriele Di Luca; “La più lunga ora”, con Vinicio MarchioniAlla presentazione del cartellone, per Fondazione Caffeina il presidente Andrea Baffo e il direttore artistico Filippo Rossi, benedetti dal sindaco Giovanni Arena, hanno usato espressioni come scommessa, sfida, viaggio, avventura con l’obiettivo di «raccontare di vivere in un'altra città, che ora ha due teatri e due stagioni teatrali. Se all'Unione c'è un grande spettacolo, siamo contenti perché è un evento che si fa a Viterbo e noi faremo la nostra parte continuando a costruire un luogo che pensiamo come un piccolissimo Beaubourg viterbese, un mondo di cultura libera aperto a qualsiasi esperienza di qualità».