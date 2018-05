La notte si colora di gialloblù: la Viterbese batte 2-1 la Carrarese e vola alla fase nazionale dei playoff

di Marco Gobattoni

Il sogno continua. La Viterbese batte 2-1 la Carrarese e vola alla fase nazionale dei playoff con l'avversario che sarà svelato nel sorteggio effettuato in Lega. La Viterbese troverà una delle terze classificate o la migliora delle quarte che potrebbe essere la Reggiana. A questo si penserà da domani: oggi c'è solo la festa. Una festa aperta dalla perla di Jefferson che al 3' di gioco ha fulminato Borra con un destro sotto l'incrocio. Il vantaggio galvanizza la Viterbese che gioca un calcio frizzante e crea altre due palle gol con Calderini e Vandeputte. Dall'altra parte la Carrarese non sta a guardare: i toscani ripartono veloci in contropiede e fine primo tempo trovano un clamoroso palo con il neo entrato Vassallo. La ripresa si apre ancora sotto il segno della Viterbese: Di Paolantonio sfrutta una clamorosa ingenuità di Borra e sigla il 2-0 al sesto minuto. Potrebbe essere il colpo del ko, ma la Carrarese non molla e sei minuti più tardi Murolo di testa beffa la difesa gialloblù e batte Iannarilli.L'ultima mezz'ora si gioca da una parte e dall'altra: la Viterbese spreca il 3-1 in contropiede, mentre la Carrarese pressa ma non crea pericoli dalle parti di Iannarilli. La Viterbese e i suoi tifosi sognano: domenica si torna al Rocchi per la fase nazionale.



VITERBESE (4-3-3): Iannarilli; Celiento, Rinaldi (dal 32′ s.t. Atanasov), Sini,

Peverelli; Baldassin, Di Paolantonio, Cenciarelli (dal 32′ s.t. Benedetti); Vandeputte (dal 16′ s.t. De Vito), Jefferson (dal 7′ s.t. De Sousa), Calderini (dal 32′ s.t. Zenuni).

Panchina: Pini, Micheli, Ngissah, Mendez, Sanè, Pandolfi, Mosti.

Allenatore: Stefano Sottili.



CARRARESE (4-2-3-1): Borra; Rosaia, Ricci (dal 30′ p.t. Vassallo), Murolo, Baraye; Agyei, Foresta (dal 16′ s.t. Tavano); Tentoni, Cais (dal 12′ s.t. Piscopo), Tortori (dal 30′ p.t. Biasci); Coralli.

Panchina: Lagomarsini, Benedini, Benedetti, Cardoselli, Possenti, Marchionni, F. Miele, Vitturini.

Allenatore: Silvio Baldini.



MARCATORI: 3′ p.t. Jefferson (V), 6′ s.t. Di Paolantonio (V), 12′ s.t. Murolo (C).



Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:12



