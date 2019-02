La notte non porta consigli: i due assessori di Fratelli d'Italia si sono dimessi. In Comune è crisi

Si sono dimessi questa mattina Laura Allegrini e Marco De Carolis, gli assessori - rispettivamente ai Lavori pubblici e alla Cultura - della giunta di centrodestra al Comune di Viterbo.

La decisione fa seguito alla presentazione di ieri sera, nelle mani del segretario generale del Comune, delle lettere di rinuncia agli incarichi nella giunta guidata da Giovanni Arena. Proprio il sindaco ieri sera aveva convinto i due a non rispettare il diktat del loro partito - imposto per il braccio di ferro con gli ex alleati della Lega sulle deleghe da assegnare - guadagnando una notte di attesa. Inutilmente.

Questa mattina l'utlimo tentativo di recuperare le posizioni, con la mediazione del sindaco. La crisi, dopo giorni di tira e molla nella litigiosa maggioranza, con scambi di consiglieri tra i gruppi di Fdi e Lega, è ufficialmente aperta. Senza i 5 consiglieri del partito di Giorga Meloni diventa quasi impossibile per Arena proseguire il suo cammino, ad appena 8 mesi dalle elezioni.

