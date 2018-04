La notte al Milk club di Viterbo al ritmo di Cuba baila

Al Milk di Viterbo torna la grande serata con cena, karaoke e Noche Latina. Il locale del capoluogo propone per venerdì sera, con lo staff di Cuba Baila e Latin ReWind, «una serata ricca di divertimento latino».



Lo staff del Milk raddoppia, riproponendo il karaoke di Andrea Romani, che per l'occasione presenterà "Song Italy", durante la deliziosa cena. Appuntamento che ha portato a un grande successo, con un prezzo abbordabile e di qualità. Mentre nella seconda parte della serata si torna in pista con la Noche Latina. E questo dopo il successo del "Cuba baila Dance congress", evento a livello mondiale ospitato nella Città dei Papi lo scorso 15 aprile.



La serata avrà inizio alle 21:30. La seconda parte del venerdì notte sarà a ritmo di salsa, bachata, kizomba e rumba, con il deejay Sergio Barreca e l'artista Pier Luigi Caporale per la fotografia.

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:55



