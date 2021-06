L'azzurro ha colorato ieri Civita Castellana. Sono iniziati i festeggiamenti del centenario del calcio civitonico con l'inaugurazione della mostra itinerante Un Secolo d'Azzurro legata alla storia della Nazionale di calcio italiana dove si è registrato un boom di presenze.

Al taglio del nastro della mostra che resterà a piazza Marcantoni fino al 27 giugno erano presenti oltre ai giocatori e tifosi delle quattro società calcistiche di Civita Castellana (Flaminia, Jfc Civita, Civita Castellana calcio e Sassacci) il sindaco Luca Giampieri, il coordinatore del Dipartimento interregionale della Lnd Luigi Barbiero, Mauro Grimaldi curatore della mostra, il delegato Figc Angelo Moracci, il tecnico della Flaminia Roberto Rambaudi e i quattro presidenti delle società locali. A fare gli onori di casa il numero uno della Flaminia, Francesco Bravini. In vetrina anche le maglie degli azzurri di casa nostra: Giancarlo Carloni, Giulio Basili, Stefano Mascarucci, Massimo Cataldi, Leo Sernicola, Primo Fontana e Alessandro Tuia.

«Civita Castellana è fiera di aver accolto questa mostra ha commentato il sindaco Giampieri -, che dal 2019 ha già toccato altre 13 città. Abbiamo deciso di inserire questa esposizione itinerante tra i festeggiamenti per i cento anni del calcio civitonico, offrendo ai cittadini un'opportunità unica per vedere da vicino i cimeli della storia della Nazionaleì». Il prossimo appuntamento è per il 21 giugno, con un quadrangolare tra le quattro squadre di Civita Castellana, presso il campo Casciani-Baccanari e il 24 giugno la finale allo stadio comunale Madami.