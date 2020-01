La monumentale piazza San Lorenzo danneggiata dalla pista di pattinaggio. «Pavimentazione da rifare»

«Non puoi mandare un elefante in un negozio di porcellana». I danni in piazza San Lorenzo prodotti dalla pista di pattinaggio del villaggio di Natale del Comune potevano essere evitati, perché «quel luogo è molto fragile e qualunque violenza può far danni». E' il parere dell'ingegnere Santino Tosini, incaricato diocesano per i beni culturali e l'edilizia, nonché delegato vescovile ai rapporti con la Soprintendenza. Nel mentre, il Comune ha chiesto agli uffici un sopralluogo: lunedì dovrebbe arrivare la relazione.

Ieri l'altro, smontata la pista ghiacciata, la sorpresa: la parte su cui era poggiata è rialzata e tutta la piazza ora è deformata. L'assessore ai lavori pubblici, Laura Allegrini, è attendista. «Non so dire nulla spiega - ho disposto degli accertamenti da parte dei tecnici. I tempi? Secondo me lunedì avremo il quadro della situazione». Ma non era ipotizzabile qualche problema, vista il peso a gravare su una piazza sotto semivuota? «Il sopralluogo - dice l'assessore - era stato effettuato prima, questa è una domanda alla quale non so rispondere. Vediamo cosa ci dicono i tecnici».

Tosini è il tecnico che segue tutto per la Curia, come il problema di stabilità della loggia del palazzo dei Papi. «Non sono a Viterbo dice - ma ho visto le foto e la cosa è abbastanza seria: speriamo che qualcuno provveda. Con la Soprintendenza non ci siamo ancora sentiti». Quest'ultima in primis la Soprintendente Margherita Eichberg - è informata sull'accaduto e sta valutando cosa fare. Ma cosa potrebbe essere successo, secondo Tosini? «Probabilmente ha gelato anche l'acqua sotto la pista».

ma desso cosa si rischia? «Di buttare via mezza piazza - risponde Tosini - e di rifarla. Per la parte sottostante bisognerebbe fare dei sondaggi». La pista era molto estesa, si poteva evitare quanto accaduto? «E' una cosa che dico sempre: piazza San Lorenzo è un luogo molto fragile continua e qualunque tipo di violenza fa danni. Purtroppo è il classico elefante nel negozio di porcellana: non ci si può mandare».

Forse è stato sottovalutato l'effetto del ghiaccio della pista, «che si è trasmesso anche sotto. Quantificare il danno al momento non è possibile conclude Tosini ma il rischio è di dover rifare la pavimentazione di tutta la piazza. Di sicuro è un bel danno».



