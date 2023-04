Mercoledì 12 Aprile 2023, 05:40

Primo bilancio targato Chiara Frontini. Anzi, no: «Questo non è neanche il bilancio della giunta ma di tutta la maggioranza». Al di là degli investimenti, vale come prima premessa. Cui segue la seconda: «In questi giorni se ne parla molto, si tende però a evidenziare cosa non c’è: noi spieghiamo cosa c’è».

Agli atti i preamboli, la sindaca parte dalle macroaree: «È indubbiamente il bilancio delle strade e delle asfaltature - dice - poi delle scuole, degli investimenti in edilizia scolastica, della cultura, del decoro urbano e della sicurezza». Questi, «senza ombra di smentita, dati alla mano, sono gli asset prioritari» sul documento che poggia su 156 milioni di euro. Un po’ di numeri random: manutenzione scuole da 40mila a 90mila euro, manutenzione delle caldaie da 10mila a 97mila. «Il 40% in più sulla manutenzione delle strade», compresi «i famosi 5 milioni di euro di mutui. Il mandato sarà caratterizzato da un piano strade imponente - continua Frontini - che vede nella sicurezza stradale uno degli obiettivi principali che i viterbesi ci chiedono a gran voce».

Sicurezza e pure decoro, con «un investimento importante di 100mila euro per intensificare attività di contrasto agli infestanti con mezzi meccanici e chimici consentiti dalla legge, non il glifosato, 55mila per l’acquisto di nuove telecamere, più i fondi chiesti al ministero interno, assunzione a tempo determinato di 9 agenti polizia locale per coprire periodo estivo e natalizio». Ci sono inoltre i fondi per avviare il dossier sulla candidatura a capitale europea della cultura. Altri numeri: «Più 50% di investimenti nello sport, aumentati di 7 volte i fondi per l’agricoltura, una delle anime identitarie del territorio su cui puntare, da 11 mila a 39 mila. Investimenti su messa a sistema del tracciato della via Francigena. Il fatto che ci siano già i fondi per le feste natalizie e avviare già ora le procedure per la scelta di luminarie e alberi ci servirà per avere la prima scelta».

Capitolo a parte il potenziamento della macchina produttiva di palazzo dei Priori, il personale, che «sarà aumentato del 20% rispetto al turnover - spiega la sindaca - perché con l’incremento esponenziale dei fondi dal Pnrr e dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale, le risorse umane sarebbero le stesse». Si torna quindi nei centri storici, frazioni comprese, con «l’abbattimento delle barriere architettoniche e un investimento strategico e coordinato. Abbiamo un piano di recupero per dire finalmente cosa si può e cosa non si può fare. Ci sono 200mila euro per le pavimentazioni speciali, infine il monitoraggio delle mura civiche».

Chiudono gli interventi su Prato Giardino. «C’è un dato politico importante da evidenziare: presentiamo al consiglio una proposta di bilancio che non è della giunta ma della maggioranza. Ricordiamo negli anni passati le rivendicazioni e le diatribe delle varie forze politiche che sostenevano le maggioranze». Ci sarebbero anche i 59 emendamenti dell’opposizione: «Li analizzeremo senza pregiudizi», assicura Frontini.