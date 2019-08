La Macchina in tv, streaming, Facebook: tutti i canali della diretta del Trasporto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le telecamere saranno sempre quelle affidabili della Provideo. Saranno loro a fornire le immagini per la diretta del Trasporto della Macchina di Santa Rosa. In televisione e sui canali social, a partire da quello Facebook de Il Messaggero.Il via alle ore 21: a livello nazionale sarà visibile su TV2000, al canale 28 del digitale terrestre, al canale 18 di TivuSat e su Sky al 157. In streaming su https://www.tv2000.it/streaming/. E poi su Telelazionord, sui canali 675 e 629 del digitale terrestre.Il percorso di Gloria - la Macchina ideata da Raffaele Ascenzi - sulle spalle dei Facchini verrà seguito inoltre da TS 2000, sia sul canale 172 che in streaming su www.ts2000tv.it. Diretta anche su alcuni canali della Campania, grazie a Videonola (canale 88 del digitale terrestre) e GigliTV (623 del digitale), con copertura regionale. Un territorio interessato in quanto, con i Gigli di Nola, è parte della Rete delle grandi Macchine a spalla riconosciuta partimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco, insieme alla Varia di Palmi, ai Candelieri di Sassari e naturalmente alla Macchina di Santa Rosa.La diretta del Trasporto è assicurata anche da Trl canale 603, dallo streaming sulla home page nazionale de ilmessaggero.it. Infine i social: qui il via è previsto alle 20,30 su diverse testate locali, sulla pagina Facebook Visit Viterbo, su You Tube sul canale Comune di Viterbo con interprete LIS, audio descrizione per non vedenti e sottotitoli per non udenti.