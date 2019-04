La Lega fa le cose in grande: anche Salvini a Civita Castellana a sostegno del candidato sindaco Caprioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriverà anche Matteo Salvini, a Civita Castellana (forse la prima settimana di maggio), a sostenere la candidadura a sindaco per la Lega di Franco Caprioli.Ad annunciare la visita del leader del partito è stato il senatore Umberto Fusco, durante la presentazione del candidato e della lista dei consiglieri che puntano a conquistare il palazzo comunale. La sede di via Falisca, inaugurata per l'occasione, è risultata piccola per contenere quanti hanno partecipato al primo appuntamento elettorale targato Lega. Presenti anche ex forzisti ed esponenti della destra.Nell'incontro on c'è stato nessun accenno alla spaccatura del centro destra locale. «Ma possiamo dire - ha detto Fusco - che stiamo per chiudere accordi con due partiti, per aumentare la nostra forza che è già dirompente in questa città. Possiamo anche vincere al primo turno». Probabile un accordo con l'Udc e una parte di Forza Italia.I riflettori erano puntati su Franco Caprioli, a cui è stata consegnata una cazzuola (nella foto) da Valerio Turchetti: «Perchè in effetti c'è da ricostruire tutto in questa città - ha detto Caprioli - a partire dalla facciata del comune in piazza Matteotti, che è indecente». A coordinare il pomeriggio è stato il commissario Enrico Contardo:«Non siamo la solita minestra riscaldata - ha detto - ecco perchè tanti si avvcinano a noi. Nuovo partito, candidati nuovi».E' intervenuto anche Andrea Sebastiani, come portavoce locale. Erano presenti anche gli onorevol: William De Vecchis e Toni Ivobi.