La Lega come Babbo Natale: assessori e consiglieri portano 160 pacchi alle parrocchie della città

Una Lega formato Babbo Natale. Grazie all’iniziativa di tutto il gruppo viterbese del partito di Matteo Salvini, a palazzo dei Priori e al Senato, le parrocchie stanno ricevendo 160 pacchi di generi alimentari che verranno poi distribuiti alle persone meno abbienti.Il senatore Umberto Fusco, il vice sindaco Enrico Maria Contardo, il presidente del consiglio Stefano Evangelista, l’assessore Claudia Nunzi e i consiglieri Ludovica Salcini, Ombretta Perlorca, Antonio Scardozzi, Stefano Caporossi, Valter Rinaldo Merli, Elisa Cepparotti e Andrea Micci: tutti mano al portafogli. «Ci siamo tassati come giunta, presidente del consiglio e consiglieri comunali, insieme al senatore Umberto Fusco – dice Contardo – e abbiamo acquistato 160 pacchi di Natale che da stamattina stiamo distribuendo a tutte le parrocchie della città».I leghisti hanno messo una quota a testa per consentire a tutti, per quanto possibile, di trascorrere un Natale migliore. «Ne abbiamo parlato anche con il vescovo Lino Fumagalli – conclude Contardo – i pacchi andranno infatti alle persone più bisognose».