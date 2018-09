© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Gulf Althea Bmw team che ha il suo quartier generale a Civita Castellana sarà impegnata a sul circuito di Magny-Cours’ per l’undicesimo round del campionato Mondiale Superbike 2018.Si tratta della gara di casa per il pilota Loris Baz, che ha tanta voglia di far bene davanti al proprio pubblico. Sono quattro anni che Baz non corre a Magny-Cours, il suo miglior risultato durante l’edizione 2014 è stato un quinto posto in gara 1.l giovane pilota Stock1000 Alessandro Delbianco, nel suo primo anno in un campionato internazionale, non ha mai gareggiato sulla pista francese.Dieci giorni fa, la squadra italiana era a Portimao, dove Baz ha ottenuto un sesto posto nella prima gara Superbike, mentre Delbianco ha conseguito un ottavo posto nella gara della Stock1000.Con dieci round del campionato World SBK già conclusi, Loris Baz occupa la decima posizione nella classifica piloti con 103 punti. Nella classifica della categoria Stock1000, Delbianco ha 45 punti ed è ottavo. «Non vedo l’ora di scendere in pista in Francia - ha detto Baz-: correre a casa è sempre una cosa speciale. E’ tanto tempo che non gareggio a Magny-Cours ed è una bella pista. Detto questo, non mi dispiacerebbe se piovesse un po’, visto che penso che l’acqua potrebbe aiutarci. Sono contento di arrivare al mio home round dopo un evento positivo come quello di Portimao, e speriamo di chiudere la parte europea del campionato coi miglior risultati possibili».”