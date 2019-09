La fortuna del sindaco Caprioli: vince la tombola in piazza da mille euro: «Ho pensato a uno scherzo»

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto si può dire meno che Franco Caprioli non sia un uomo vincente e fortunato. Il sindaco di Civita Castellana (Viterbo) da giugno, ha infatti vinto i mille euro di montepremi della tombola in piazza, quella che si estrae durante le feste patronali.Quei soldi sono finiti a casa del primo cittadino. «L’artefice dell’exploit, -ha detto - a dire il vero, è stata la compagna Sabrina, che ha messo in fila sulla cartella i dieci numeri estratti». La cartella che è stata poi consegnata a degli amici, che hanno seguito l’estrazione in Piazza Matteotti e hanno avvisato subito la famiglia del sindaco di aver vinto il premio maggiore, con l’estrazione del numero 90.«Una vera sorpresa – ha detto ancora Caprioli – per me che non ho vinto mai nemmeno un ambo. Quando mi hanno chiamato ho creduto più a uno scherzo. Ma il merito è tutto di Sabrina, che ha voluto scrivere i numeri che compongono la data mia di nascita e la sua, insieme a quelli di altri componenti della famiglia. Una bella intuizione». Caprioli ha fatto sapere che la vincita sarà devoluta in beneficenza.