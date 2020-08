© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allenamento congiunto tra Flaminia Civita Castellana e la Lazio Primavera ieri pomeriggio a Nepi. Le due squadre prima sono state prese in consegna dai preparatori atletici e hanno effettuato una seduta molto intensa. Poi sotto la direzione tecnici degli allenatori Francesco Punzi e Leonardo Menichini, hanno disputato una partitella. Per quanto riguarda la formazione civitonica il primo undici spedito un campo era formato da Sordini, Battistelli, Scardala, Modesti, Fè, Malerba, Guadalupi, Lazzarini, Covarelli, Sciamanna e Sirbu. Nel corso degli altri due tempi sono stati impiegati gli altri giocatori a disposizione del tecnico romano, tra cui: Nocco, Pagliaroli, Tocci, Traditi, Ortenzi e Ferrara, Fagiani e Canestrelli. Il confronto è stato abbastanza piacevole, anche se le due squadre hanno sperimentato vari moduli di gioco. Il finale è stato di 2-0 per la Lazio.Nella prima frazione la Flaminia ha centrato tre volte i legni della porta biancoazzurra: il primo su punizione calciata da Fè, il secondo con il capitano Lazzarini, poi è stata la volta di una traversa colpita da Guadalupi ancora da calcio piazzato. C'è stato anche un intervento duro su Battistelli da parte dei giocatori laziali, che lo hanno costretto ad uscire dal campo. Al suo posto è entrato Fapperdue. La Lazio si è fatta vedere solo una volta dalle parti di Sordini. Nella seconda frazione il gioco è stato equilibrato e nei minuti finali la Lazio è passata in vantaggio con la complicità della difesa avversaria per due volte. Non era presente il jolly Giammarco Staffa che è stato operato in una clinica di Roma al menisco. Dovrà stare fermo almeno un mese. Nonostante l'imprevisto la società non ricorrerà al mercato.Oggi riposo, si riprenderà con gli allenamenti domani al Madami. Prossima amichevole a Tivoli il 2 settembre.