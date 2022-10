La Flaminia Civita Castellana fa il sorpasso e vola al terzo posto in classifica dopo l'1-0 contro il Trestina

Terzo risultato utile consecutivo per la Flaminia Civita Castellana. I rossoblù hanno messo in riga al Madami il Trestina per 1-0 (gol di Sabbatini al 29' del secondo tempo) e sono saliti al terzo posto in compagnia del Livorno. Per i civitonici di Federico Nofri è stata anche la terza vittoria in casa e forse anche la più bella perché guadagnata con la determinazione di chi vuol vincere a tutti i costi.

Partita dura, ma che non ha mai passato i limiti della correttezza e sempre comandata dalla squadra di casa, che ha preso in mano le redini del gioco dal primo minuto con Mandorlini e Garufi, che sono stati padroni assoluti del centrocampo, ma gli altri non sono stati da meno.

La Flaminia ha giocato un buon calcio e non ha lasciato mai spazio agli umbri, che sono stati superati anche in classifica generale con questa vittoria. Il Trestina in pratica non si è mai visto dalle parti del portiere della Flaminia nell'arco dei novanta minuti. Non a caso sia nel primo sia nel secondo tempo le uniche azioni da rete sono state firmate dai giocatori di casa. Modulo 4-3-1-2 da parte della squadra di casa, 4-4-2 quello scelto da quella ospite che a metà del primo tempo ha perso per infortunio al ginocchio il portiere Tozai trasferito in ambulanza in ospedale per una lastra di controllo. Nella prima parte hanno provato a fare centro Mandorlini con due tiri di testa, Sirbu con un rasoterra e poi con un colpo di testa che ha centrato la traversa e Garufi con una rovesciata. Insomma solo brividi per i tifosi umbri. Il Trestina non è pervenuto nella prima parte. Nella ripresa gli umbri sono partiti con buone intenzioni, ma a parte un'azione di Belli non sono mai riusciti ad entrare in partita. La Flaminia ha proseguito a macinare gioco e al 29' con il centrocampista Sabattini da poco entrato ha segnato il gol partita. Il giocatore dal limite dell'area ha lasciato partire un tiro bello quanto preciso che si è insaccato alle spalle di Montanari. La reazione dei bianconeri è stata solo trascinata dall'orgoglio, ma tiri pericolosi verso la porta di Della Pina non ne hanno fatti. Anzi, al 33' la Flaminia ha sfiorato il raddoppio con Sciamanna; sul tiro di quest'ultimo è stato bravo Montanari a deviare in angolo. Il commento del tecnico Federico Nofri a fine gara: «Bravi i ragazzi ad interpretare la gara. Abbiamo vinto contro una formazione ben organizzata e strutturata formata da giocatori importanti». Mercoledì la Flaminia sarà di nuovo in campo a Roma per il turno di Coppa Italia contro il Trastevere