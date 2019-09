La festa: stasera alle 21 il Trasporto della Macchina di Santa Rosa. La diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una città totalmente al buio. L'urlo del capofacchino: «Sollevate e fermi!». E poi una struttura alta 30 metri e pesante oltre 50 quintali prende il volo sui Facchini, portata a spalla per le vie della città, illuminata solo dai fari e dai lumini a fiamma viva della struttura. È il Trasporto della Macchina di Santa Rosa, stasera alle 21 a Viterbo, trasmesso in diretta, oltre che sul sito, anche sulla pagina Facebook de Il Messaggero.Ogni 3 settembre l'intera città si ferma in attesa che passi questa struttura: il Campanile che cammina. Gloria – è il nome dell'attuale Macchina, ideata da Raffaele Ascenzi – sfila nella parte più antica di Viterbo, dentro le mura, su un percorso di oltre un chilometro, intervallato da cinque soste, per concludersi di fronte alla basilica di Santa Rosa.Sovrasta i tetti delle case e li sfiora. In alcuni punti le vie sono talmente strette da costringere i Facchini che si trovano all'estremità a infilare la testa all'interno, per poi tirarla di nuovo fuori quando lo spazio lo consente. Durante il tasporto il peso va e viene seguendo il loro passo: il momento in cui arriva si chiama "accollata", molto impegnativa, motivo per cui per entrare nella squadra occorre essere in grado di portare una cassetta da 150 chili sulle spalle per 90 metri.La formazione dei Facchini al completo è di circa 220 unità, con ruoli diversi, ma sotto la Macchina sono la metà, guidati dal loro capo Sandro Rossi. Tutti sono riuniti in un Sodalizio, presieduto da Massimo Mecarini. La festa è patrimonio immateriale dell'umanità, riconoscimento Unesco ottenuto nel 2013 a Baku, in Azerbaijan, all'interno della Rete delle grandi Macchine a spalla, che comprende anche la Varia di Palmi, i Candelieri di Sassari e i Gigli di Nola.L'appalto dura cinque anni e tocca il milione di euro. Gloria è arrivata a fine corsa, ma il sindaco Giovanni Arena ha già assicurato che avrà almeno un anno di proroga.