La Festa della polizia a Viterbo: meno reati nell'ultimo anno nella provincia

Celebrato questa mattina, anche a Viterbo al Teatro dell'Unione, il 166° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Presenti alla cerimonia, oltre alle rappresentanze delle sezioni dell'Associazione nazionale polizia, i familiari delle vittime del dovere e alcuni studenti degli istituti superiori del capoluogo.



La manifestazione, che ha messo al centro il motto “Esserci Sempre”, ha rinnovato il tema della vicinanza ai cittadini «che contraddistingue l’operato della polizia». Nel corso della cerimonia il questore Lorenzo Suraci, oltre a sottolineare i punti nodali dell’attività istituzionale, ha parlato anche dei dati legati alla presenza degli agenti sul territorio e nel contrasto alle attività criminali. Lo stesso questore, nel sottolineare l'operato di tutte le articolazioni della polizia, ha pralto di bilancio confortante per l'attività svolta. «I risultati, frutto dell'impegno di tutte le componenti della nostra istituzione, ci dicono che grazie a questo contributo il bilancio sia senz'altro positivo».



Bilancio che ha visto null'ultimo anno controlli su 14.783 persone, 10.456 veicoli e 110 persone arrestate. Numeri che non significano, secondo il questore, che tutto va bene, anzi: si registra una percezione della sicurezza del cittadino meno efficace di quella reale. «Continueremo su questa strada, consapevoli che la prevenzione è la strada da perseguire per evitare il più possibile la commissione di reati», ha aggiunto.



Il questore ha parlato di una riduzione dei reati. Per l'attività dell'Anticrimine, in un anno sono stati emanati 105 avvisi orali e rimpatriate 64 persone pericolose. «L'autorità giudiziaria - ha detto ancora il questore - ha accolto otto sorveglianze speciali, e disposto 18 ammonimenti». Successivamente sul palco del teatro sono saliti i dirigenti e agenti premiati, ovvero coloro che si sono distinti per particolari operazioni di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico.

