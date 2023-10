Mercoledì 18 Ottobre 2023, 05:20

C’è subito la Coppa Italia per riscattare l’amarezza della sconfitta in campionato di domenica scorsa. Maccarese, stadio Darra, la FC Viterbo è di scena alle 18 contro la compagine locale per la gara di andata degli ottavi di finale. La W3 Maccarese è una delle squadre più in forma del momento, come dimostrato dalla vittoria nello scorso turno di campionato per 4-2 sul difficile terreno di gioco del Montespaccato, tra l’altro grazie a quattro reti del bomber Alessio Damiani, che sarà sicuramente l’uomo da tenere più in considerazione da parte dei difensori del Viterbo.

Il tecnico gialloblù Massimiliano Nardecchia ha convocato gli ultimi due arrivati Forcillo e Mancarella, mentre non fa parte della spedizione l’attaccante croato Ante Kordic.

Disco rosso anche per il centrocampista Papa Seck, ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia arrivato lo scorso 8 ottobre in occasione della gara disputata allo stadio di Vignanello contro la Romulea. In una gara che si presenta molto difficile e dove i gialloblù devono dare il massimo, poiché la Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante anche in vista di un eventuale ripescaggio nella serie superiore in estate, la squadra di Nardecchia dovrà dimostrare di non evidenziare più quelle amnesie che sono emerse le ultime giornate di campionato e che sono quindi costate punti importanti in classifica.

Il Viterbo dovrà inoltre essere più concreto sotto porta cercando quindi di sfruttare in maniera migliore le occasioni da gol che vengono create. Intanto ieri è stato ufficializzato il centrocampista esterno ex Lecco e Viterbese, Gianmarco Nesta. «È da un mese che questa società mi segue - ha detto appena arrivato - l’ho scelta perché mi ha fatto capire la bontà del progetto. Voglio rimettermi in gioco dopo una prima parte di stagione non facile nella quale non ho giocato perché non ho fatto parte del progetto Lecco. Qui ritrovo con piacere alcuni amici come Spolverini, il diesse Fioravanti, il team manager Cusi ed un ambiente che profuma tanto di Viterbo».

W3 Maccarese (4-3-3): Rossi; Fe, Guiducci, Madeddu, Del Giudici; Catese, Buffolino, Di Giovanni; Damiani, Tisei, Citro. A disp. Zorzi, Bernardi, Lo Monaco, Troccoli, Lavorato, Andriani, Ferrari, Paolocci. All. Francesco Colantoni.

FC Viterbo (4-3-3) Marasca; Bucca, Morariu, Paganelli, De Goicochea; D’Elia, Priorelli, Varriale; Ottaviani, Cissé, Orlandi. A disp. Bertollini, Lo Zito, Ciucci, Pompei, Ancillai, Fimiani, Sene Pape, Scozzari, Di Rienzo Laye, Forcillo, Mancarella, Grillo. All. Massimiliano Nardecchia.