Martedì 29 Agosto 2023, 05:20

La FC Viterbo raddoppia e, in quest'ultima settimana di calciomercato che porterà tra l'altro la squadra a giocare la prima partita di campionato sul terreno di gioco del Pomezia domenica prossima, cercherà di regalare al tecnico Massimiliano Nardecchia non uno ma addirittura due ulteriori rinforzi. La società gialloblù vuole infatti un centrocampista e un'altra punta. Per quello che riguarda il reparto avanzato si cerca un giocatore dal nome importante che abbia già affrontato le serie superiori.

Per quanto concerne invece il centrocampista, si tratta per un giocatore di categoria. Proprio a questo proposito, nella giornata di oggi verrà sciolta la riserva circa alcuni elementi che sono già in prova da qualche giorno. La squadra si è allenata anche ieri ed in questa settimana tra i compiti del tecnico Massimiliano Nardecchia ci sarà anche quello di portare alla migliore condizione possibile tutti i componenti della propria rosa compresi quelli che hanno raggiunto il gruppo con leggero ritardo. Nelle prime uscite della squadra gialloblù è apparso già in grande forma Il centrocampista senegalese Sene Pape, che nel test disputato sabato scorso a Vallerano contro il Monterotondo oltre ad andare in rete con il gol che ha sbloccato la partita ha fornito anche gli assist per altre due marcature.

È sembrato in crescita anche l'attaccante Kevin Cissé, che contro il Monterotondo ha tra l'altro segnato il primo gol con la maglia della FC Viterbo. Lo staff di Massimiliano Nardecchia sta lavorando anche per far raggiungere il prima possibile la migliore condizione anche al difensore rumeno Ovidiu Morariu, che si è aggregato al gruppo solamente la settimana scorsa. Il giocatore già conosce, tra l'altro, il campionato visto che la scorsa stagione ha giocato con la maglia del Terracina che militava nel raggruppamento meridionale dell'Eccellenza laziale. Ciò che fa ben sperare è che la squadra allenata da Massimiliano Nardecchia, dopo la prima uscita stagionale dello scorso 5 agosto a Canepina contro la Flaminia Civita Castellana, ha sempre mostrato una crescita costante fino al test di sabato a Valleranno contro il Monterotondo.

Anche se va sottolineato che, per recitare un ruolo da protagonista nell'arco di questa stagione, la FC Viterbo deve ancora crescere visto che si troverà ad affrontare un raggruppamento veramente competitivo. Per quanto riguarda l'eventuale trasloco della squadra allo stadio Enrico Rocchi, nei prossimi giorni dovrebbero essere in programma nuovi contatti tra i dirigenti della società e il Comune di Viterbo. Anche se con grande probabilità la prima partita casalinga del campionato, in programma il 10 settembre contro la Luiss Roma, dotrebbe essere disputata alle 11 a Vignanello.