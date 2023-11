Giovedì 23 Novembre 2023, 05:20

Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la telenovela legata all'affidamento dello stadio Enrico Rocchi. Dopo la Pec di martedì sera alle 19,25, inviata dalla FC Viterbo per chiedere nuovamente l'affidamento dello stadio di via della Palazzina, è arrivato anche il comunicato ufficiale della società gialloblù.

"Arriva sul finire della conferenza stampa del club Favl Cimini Viterbo di ieri sera - si legge - la dichiarazione della Sindaca Frontini: “Lo Stadio Rocchi aperto a tutte le società sportive viterbesi che ci vogliono giocare“. Non poco ci ha sorpresi che dopo tre mesi di trattativa diretta per superare ostacoli di vario genere, non solo formali, ora si possa giocare al “Rocchi” in affidamento diretto e magari gratis. È stato fatto di tutto per affossare la principale squadra cittadina che avrebbe pagato il canone, le utenze e le migliorie per poi assegnarlo, ma a chi? In settant'anni solo durante i lavori nel quartiere Palazzina era rimasto così a lungo senza calcio. Noi, come si evince dalla Pec fatta dopo le dichiarazioni della Sindaca, siamo ancora disponibili a giocare al Rocchi".

Ora si attende quindi la risposta della sindaca Chiara Frontini. "La partita non è ancora finita - ha detto uno dei due patron della FC Viterbo Francesco Torroni - abbiamo ancora la speranza di giocare al Rocchi". Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma intanto sale la preoccupazione dei tanti tifosi viterbesi che in questo modo temono si uccida una storia lunga decenni e decenni che ha visto succedersi la domenica pomeriggio sugli spalti dello stadio di via della Palazzina generazioni e generazioni di sportivi viterbesi che negli anni hanno sofferto e gioito per i colori gialloblù. Visto lo stato attuale del manto erboso dello stadio Enrico Rocchi, alcuni di loro si sono anche proposti per andare personalmente a tagliare l'erba e far sì che lo stadio sia quindi disponibile il prima possibile per poter ospitare le gare casalinghe della FC Viterbo. Durante la conferenza stampa di martedì sera all'avvocato Tonino Ranucci ha spiegato anche quali erano le intenzioni di Piero Camilli.

"In estate mi aveva incaricato di trovare un titolo di Serie D - ha spiegato Ranucci - ci stavamo già muovendo ed avevamo avuto anche alcuni incontri con società romane. Poi è uscita questa possibilità di rilevare la prima squadra della Favl Cimini, che ci poteva permettere di vincere il campionato di Eccellenza e quindi riportare la serie D a Viterbo. E lui mi aveva confermato che sarebbe stata una soluzione perfetta". Secondo alcune indiscrezioni, tra le società papabili per usufruire dello stadio Enrico Rocchi c'è la Viterbo FC di Santa Barbara che, oltre al settore giovanile, ha una squadra femminile che milita nel campionato di Eccellenza Laziale ed una compagine maschile che disputa il campionato di Terza categoria.7