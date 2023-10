Sabato 28 Ottobre 2023, 05:20

La FC Viterbo si prepara alla gara in programma domani mattina sul terreno di gioco del Montespaccato, con il dubbio legato alla presenza o meno dell'esterno Gianmarco Nesta. Il giocatore, arrivato quasi due settimane fa dal mercato degli svincolati, è stato impiegato fin dal primo minuto in occasione della gara di domenica scorsa disputata sul terreno di gioco di Vignanello contro l'Audace 1919, ma al momento è alle prese con un fastidio muscolare. Al suo posto sarà quindi con ogni probabilità schierato fin dal primo minuto Ivan Ziroli, che ha ormai completamente recuperato dopo un recente infortunio, e che entrando negli ultimi minuti nella gara contro l'Audace 1919 si è inventato praticamente il gol che ha risolto la partita a favore della squadra allenata da Massimiliano Nardecchia.

Recupera anche Papa Seck, che era uscito nella parte finale della gara di domenica scorsa a causa di un risentimento muscolare. Tuttavia sono ancora diversi i giocatori che sostano in infermeria. In vista della partita in programma domani mattina a Montespaccato, non ce la fanno infatti a recuperare il centrocampista Sene Pape, il compagno di reparto Pasquale D'Elia ed il giovane attaccante Pierre Ancillai. La gara di domani si presenta molto complicata, poiché il Montespaccato è una delle squadre più in forma del momento.

Anche se la squadra capitolina finora ha ottenuto vittorie pesanti soprattutto in trasferta, domenica scorsa il Montespaccato si è imposto ad esempio con il punteggio 3-2 a Fiumicino sul terreno di gioco dell'Aranova. La FC Viterbo cerca invece domani il primo successo in trasferta di questo campionato. Se la formazione gialloblù ha infatti fino a questo momento vinto tutte e quattro le partite casalinghe disputate a Vignanello, lontano dalle mura amiche ha rimediato due pareggi e due sconfitte.

Attualmente si sta allenando in prova con la squadra anche l'attaccante Federico Tomaselli, classe 1996, che nelle stagioni scorse ha giocato in Serie D con il Prato ed il Breno. La società gialloblù deciderà probabilmente nelle prossime ore se tesserarle o meno la punta, che in passato ha giocato anche nell'eccellenza laziale con il Boreale ed in Serie D con la Lupa Roma. Con l'apertura del mercato di riparazione di dicembre, Il progetto è quello di rinforzare ulteriormente la squadra prendendo dei giocatori già pronti capaci quindi di fare immediatamente la differenza per far sì che la FC Viterbo possa poi avere le carte in regola per puntare alla vittoria del campionato. Proprio per questo motivo, l'obiettivo delle prossime settimane fino all'apertura della campagna acquisti di dicembre sarà quello di restare agganciati ai quartieri alti della classifica.