La FC Viterbo a Ostia per cercare la prima vittoria della gestione Castagnari. Mercato, novità in entrata e in uscita

La FC Viterbo a caccia della prima vittoria esterna e del primo successo della gestione Castagnari, con un occhio al mercato in entrata e in uscita. Ostia Antica, stadio Enzo Totti, all’insolito orario delle 11,30 la formazione gialloblù affronta la Pescatori Ostia, che dopo la campagna acquisti di dicembre si sta segnalando come una delle squadre più in forma del campionato e sta risalendo dal fondo della classifica.

Il Viterbo recupera il difensore centrale Morariu, ma dovrà fare di più a centrocampo e in attacco, visto che da quando Massimo Castagnari è in panchina la squadra ha segnato solo due reti. La compagine gialloblù, con il secondo posto lontano 10 punti, dovrà guardarsi indietro, visto che la zona playout dista solo due lunghezze. Sulle corsie esterne rientra Gianmarco Nesta, che domenica scorsa contro l’Aranova era assente per squalifica. Dovrebbe partire dalla panchina il nuovo acquisto Andrea Torsellini, giunto all’inizio della settimana dal Certosa. Non farà parte invece della spedizione il difensore centrale Lorenzo Giorgi, arrivato anche lui qualche giorno fa ma non ancora tesserato.

Convocato il centrocampista Michele Priorelli, ancora sul mercato, quindi potrebbe non essere impiegato.

Si sta valutando se mettere in uscita la giovane punta Pierre Ancillai. Il Viterbo è sempre in cerca di un attaccante centrale: si segue una punta che dovrebbe scendere dalla Serie D.

Pescatori Ostia (3-5-2): Alessandrini; Marchetti, Fasciano, Battaglia; Gamboni, Lo Presti, Battaiotto, Marzi, Valentini; De Santis, Scopel. A disp. Spezzi, Faina, D’Avello, Mancini, Di Nardo, Ciccote, Mangia, Ciobabu, Santoro. All. Paolo Albano.

FC Viterbo (3-5-2): Bertollini; Lo Zito, Morariu, Goicoechea; Ottaviani, Ciucci, Paruzza, Tollardo, Nesta; Kordic, Cissè. A disp. Kadar, Collacchi, Bucca, Pompei, Varriale, Di Rienzo, Sene Pape, Seck, Torsellini. All. Massimo Castagnari.

Arbitro: Davide Nicotera di Aprilia.