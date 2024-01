Domenica 21 Gennaio 2024, 05:20

Vincere ancora per cercare il pokerissimo. Guidonia Montecelio, stadio Attilio Ferraris ore 11, la FC Viterbo fa visita al Villalba per cercare la quinta vittoria consecutiva in campionato e avvicinarsi ancora di più al secondo posto in classifica. «Sappiamo che le aspettative solo elevate - spiega il tecnico Massimo Castagnari - ma la pressione è qualcosa a cui siamo abituati. Preferisco concentrarmi sulla presa di coscienza, sia della nostra abilità, sia della posizione attuale in classifica e sia dell’importanza di ottenere risultati. Dobbiamo attaccare ogni avversario, partita dopo partita. C’è un treno in partenza e non possiamo permetterci di perderlo».

Nelle ultime giornate, la squadra gialloblù ha già accorciato in classifica su diverse squadre che la precedevano, nelle prossime giornate alcune squadre che hanno sempre militato nei quartieri alti della classifica fino a questo momento potrebbe iniziare a cedere il passo. Proprio per questo, sarebbe importante per il Viterbo continuare ad ottenere vittorie in campionato. Il Viterbo recupera, in vista della partita in programma questa mattina, l’attaccante Kevin Cissè, che ha scontato il turno di squalifica. Quest’ultimo farà coppia in avanti con Emanuele Capuano, con cui hai già dimostrato di avere una buona intesa in occasione della scorsa trasferta a Tor di Quinto sul terreno di gioco della Luiss in cui entrambi hanno siglato una doppietta. Torna disponibile anche Lorenzo Giorgi per quello che riguarda la retroguardia. Ancora niente da fare invece per i due centrocampisti Spolverini e Sene Pape che rientreranno in occasione della prossima partita casalinga contro la Citizen Academy.

Non convocato nemmeno il giovane attaccante Cristian di Rienzo, anche lui proveniente da un infortunio. «Abbiamo una squadra di grande valore, con giocatori in grado di fare la differenza - specifica Castagnari - sia tra i più esperti che tra gli under. C’è sempre spazio per migliorare, direi la stessa cosa anche se ci trovassimo al vertice della classifica. La conferma è essenziale, soprattutto per consolidare la fiducia in noi stessi. Non siamo inferiori a nessuno, e lo ribadisco con convinzione, perché credo fermamente nelle nostre capacità».

Villalba (4-3-3): Cotugno; Conti, Banita, Menicucci Calcangi; Lalli, Di Rollo, Cardellini; Laurato, Orlando, Marchionni. A disp. Quattrotto, D’Astolfo, Lettieri, Felici, Nasti, Sacco V., Sacco L.,Tomaselli. All. Mauro Ferranti.

FC Viterbo (3-5-2): Bertollini; Lo Zito, Morariu, De Goicoechea; Nesta, Seck, Paruzza, Ciucci, Ottaviani; Cissè, Capuano. A disp. Cadar, De Simoni, Giorgi, Bucca, Pompei, Barduani, Kordic, Silvestroni, Tollardo, Collacchi, Torsellini. All. Massimo Castagnari.

Arbitro: Davide Nicotera di Aprilia.