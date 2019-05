La famiglia Bonucci intervistata da Raffaella Carrà: il campione viterbese su Rai 3

Raffaellà Carrà incontra Leonardo Bonucci. Il calciatore viterbese di Juventus e Nazionale infatti, si racconterà tra pubblico e privato, attraverso la trasmissione "A raccontare cominicia tu", diretta dalla storica professionista Rai e in onda domani sera dalle 21.20 su Rai 3. Nell'intervista, registrata qualche settimana fa Bonucci si racconta a ruota libera e rivela: "Non mi metto filtri, nel bene e nel male".



Spazio anche per la famiglia del calciatore nato e cresciuto a Pianoscarano, con la troupe del programma Rai che ha fatto un'incursione nel quartiere viterbese. A raccontare Leonardo saranno anche mamma Dorita, papò Claudio e il fratello Riccardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA