L'estate calda di Bonucci e Rossi: il primo verso il ritorno alla Juve, la Lazio si tiene il bomberino

di Marco Gobattoni

Uno segna a raffica e non lo fanno partire, l’altro ha chiaramente detto che se ne vuole andare per tornare verso il primo amore. L’estate di Leonardo Bonucci ed Alessandro Rossi vive su sponde diametralmente opposte. Bonucci, dopo un solo anno di Milan, è in procinto di tornare a vestire il bianconero. Un percorso travagliato il suo: le due città sono divise da 126 chilometri e dentro quella distanza per Bonucci si annidano pensieri, ricordi e voglia di rivincita.



La propria decisione il calciatore nato e cresciuto a Pianoscarano l’ha già presa: non ha paura della possibile reazione dei suoi, al momento, ex tifosi: a lui piacciono le sfide ed è uno che vuole vincere. Vincere quella Champions League che ha sfiorato in due finali: stavolta Cristiano Ronaldo sarà al suo fianco e questo, da solo, vale uno strappo che anche i tifosi del Milan non hanno gradito. Con molta probabilità nelle prossime ore Bonucci vestirà di nuovo bianconero: le indecisioni del Milan cinese e la mancanza della Champions hanno fatto la differenza, nonostante all’orizzonte si stagli un Diavolo ambizioso grazie alle infinite disponibilità economiche degli americani di Elliot.



Come detto Leo, la sua decisione l’ha presa da tempo e a Torino ritroverà compagni e Massimiliano Allgri, con il quale il rapporto burrascoso del post Juventus-Palermo sembra essere superato. “Se la trattativa andrà in porto come sembra, significa che le divergenze sono state appianate – dice Massimiliano Mascolo, caporedattore di Raisport – Bonucci è un calciatore nel pieno della maturità e nel suo caso non si può certo parlare di minestra riscaldata. Ha voluto il ritorno alla Juventus perché un po’ in bianconero si sente a casa, ma soprattutto perché è l’unico club in italiano che può garantirgli di lottare per vincere anche in Europa. Le polemiche con i tifosi? All’inizio dovrà essere bravo a gestirle; poi con il tempo tutto si appianerà”.



Completamente diversa e per certi versi surreale, l’estate del gioiello ancora grezzo del calcio viterbese Alessandro Rossi. Attaccante classe 1997 di proprietà della Lazio, il calciatore viterbese sta letteralmente monopolizzando i tabellini delle amichevoli biancocelesti. Stiamo parlando di calcio d’estate, è vero, ma gli 11 gol messi a segno finora, l’ultimo nell’amichevole contro la Spal, hanno bloccato ogni ipotesi di partenza della punta. E dire che quindici giorni fa Rossi era a un passo da Lucerna, nella serie A svizzera. Una telefonata accesa del patron laziale Claudio Lotito ha bloccato Rossi all’aeroporto di Venezia, con il dietrofront che ha rispedito il centravanti nel ritiro di Auronzo di Cadore.



Per Rossi, esploso con la Primavera della Lazio nella stagione 2016/17 quando segnò 24 reti in 22 partite, il futuro è incerto con Inzaghi e Farris che stravedono per lui, ma al tempo stesso vorrebbero mandarlo a giocare per fargli fare le ossa. “Decideremo insieme alla società – fa sapere Rossi – ho sempre detto che mi piacerebbe restare alla Lazio, ma altrove potrei avere più spazio per mettermi in mostra”. Estati diverse, ma futuro simile: Bonucci e Rossi sono pronti a sfidarsi sui campi della serie A.

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA