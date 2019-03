La discarica in fiamme a Fabrica, si muove la Procura. La gestione del sito? Un giallo

E' sotto sequestro l'impianto di smaltimento rifiuti incendiato ieri l'altro a Fabrica di Roma. L'allarme per i fumi potenzialmente tossici, sprigionati dall'incendio di martedì sera dell'isola ecologica in località Quartaccio, è cessato. Marciano spedite invece le indagini, da parte dei carabinieri forestali, per capire cosa abbia causato il violento l'incendio. Sull'origine dolosa nessuno ha più dubbi.

I militari del comando di Civita Castellana, sotto il coordinamento della Procura di Viterbo, hanno già ascoltato una decina di persone. Si tratta di amministratori comunali, personale e addetti alla gestione del sito, destinato alla raccolta dei rifiuti ingombranti o pericolosi, non conferiti attraverso la raccolta differenziata.

I carabinieri hanno acquisito anche delle documentazioni che saranno ora al vaglio della magistratura viterbese, così come le immagini di alcune telecamere, piazzate nei pressi del centro di smaltimento, e altre che si trovano a poca distanza. Le fiamme, che hanno originato un alta colonna di fume nero visibile a chilometri di distanza, oltre che legno e cartoni hanno attaccato pneumatici di auto e altro materiale plastico. Per questo motivo i sindaci di Fabrica, Civita C. e Corchiano (i due ultimi centri in linea d'aria molto più vicini all'impianto) avevano adottato come precauzione l'ordinanza di chiusura delle finestre per il raggio di un chilometro.

Il centro di raccolta era chiuso da una quindicina di giorni perché la Sate, società di raccolta che lo gestiva, aveva riconsegnato le chiavi al Comune. Motivo? L'amministrazione di Fabrica non provvedeva a smaltire i materiali presenti nella discarica, operazione che risulta - soprattutto economicamente - a suo carico.

Il consigliere comunale di minoranza Giancarlo Piergentili (Pd) attacca: «Posso dire che se questa situazione incresciosa di chiusura dell'isola ecologica, per la quale più volte abbiamo chiesto chiarimenti, fosse stata risolta evitando l'accumulo mostruoso di materiale, l'incendio poteva essere evitato. La discarica va gestita secondo le norme in materia: l'incidente non ci sarebbe stato se il Comune avesse fatto smaltire quei materiali per tempo».



