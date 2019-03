La crisi? Per la Lega non è chiusa. In Comune si continua a ballare

«Ringrazio il sindaco per l'ottimismo, ma non ho elementi tali da poter dire che la crisi è chiusa». Il senatore della Lega Umberto Fusco smorza così gli entusiasmi di Giovanni Arena e pure di Fratelli d'Italia - secondo il quale la partita si risolverebbe con il reintegro in giunta di Claudia Nunzi senza la delega alla polizia locale.

Se Fusco usa la diplomazia, nel carroccio viterbese quando hanno letto le dichiarazioni del primo cittadino in molti sono saltati dalla sedia: «Sull'ex assessore ha capito proprio male». Come finirà? «Come tutti sappiamo: c'è la richiesta di far rientrare la Nunzi, la polizia locale la tengo io. Si chiude su questa base »: così il sindaco ieri. Fusco non entra a gamba tesa, ma se fosse come dice Arena «sarebbe inutile aspettare l'incontro di mercoledì spiega - perché il problema sarebbe già risolto. Siamo comunque fiduciosi di chiudere positivamente, il coordinatore regionale di FdI Trancassini è persona capace e aperta al dialogo».

Fin qui la diplomazia. In casa Lega però non le mandano a dire. L'ultima riunione dei verdi c'è stata venerdì sera: sul tavolo ci sono due o tre proposte e nessuna di queste prevede il reintegro della Nunzi. Perché non c'è più un rapporto di fiducia. Assessori e consiglieri leghisti sarebbero impossibilitati a lavorarci, serenamente, insieme. Secondo i salviniani se FdI vuole tre assessori, la ex non ci deve essere. E se loro la rimettono in prima linea, la Lega rivuole quell'assessorato. Se quindi Arena è convinto che per far rientrare la crisi basterebbe tenere le deleghe della polizia locale «ha capito male».

E questo potrebbe spiegare anche perché dal partito della Meloni abbiano concordato gionri fa una nota unitaria con tutta la maggioranza, per poi non firmarla più. L'accordo non c'è: se ci sarà, uscirà solo mercoledì. E oltre al caso Viterbo toccherà anche altri Comuni della provincia al voto, nella Tuscia e non solo.

Le dichiarazioni del sindaco però, stavolta sulle proteste per il consiglio straordinario sulla crisi disertato venerdì scorso, hanno fatto ballare anche l'opposizione, con Giacomo Barelli (Viva Viterbo) che replica: «I consiglieri si devono adeguare al sindaco? Il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista, che rappresenta tutti commenta - o interviene a difesa della sovranità del consiglio o si dimetta». Arena ha definito le rimostranze «una boiata». «Dimostra il suo disprezzo per le istituzioni».

