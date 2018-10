La Ceramica Scarabeo si conferma un'eccellenza dell'arredo-bagno: arriva l'Iconic Awards 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iconic Awards 2018: Scarabeo Ceramiche si aggiudica il prestigioso premio per la seconda volta. L’azienda del distretto ceramico di Civita Castellana (Viterbo) si conferma tra le eccellenze internazionali per il settore dell’arredo bagno. Con questo riconoscimento (già vinto nel 2015) all’impresa gestita della famiglia Calisti, sono state riconosciute professionalità e spinta innovativa nell’intero settore.La Scarabeo Ceramiche, fondata da Gianni Calisti e diretta dai figli Giampaolo e Fabrizio ha ricevuto il riconoscimento a Monaco presso la galleria Pinakothek der Moderne, nell'ambito della fiera Expo real. L'Iconic awards: Innovative Architecture è un concorso internazionale di architettura e design incentrato sull'interazione tra le discipline.Il German Design council, istituendo l’Iconic Awards, promuove una visione olistica con una competizione senza eguali che unisce le discipline di architettura, interior design, design di prodotto e comunicazione del marchio.Il premio è destinato a edifici visionari e prodotti innovativi e a una comunicazione sostenibile che abbraccia tutti i campi dell’architettura, l'edilizia, l'industria immobiliare e l'industria manifatturiera. La giuria prende in considerazione la qualità estetica del design, i materiali innovativi, la funzionalità e la sostenibilità, nonché la loro compatibilità sociale e ambientale.I prodotti che hanno portato l’azienda viterbese a questi riconoscimenti sono Frame, Glam, Up e Teorema 2.0, progetti realizzati in collaborazione con Emo Design.