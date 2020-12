La ceramica Kerasan è diventata l’ambasciatore dell’arredo bagno nel mondo.

E’ la prima azienda del polo ceramico di Civita Castellana che è entrata a far parte dei Brand Ambassador di Tesori d’Italia nel settore Design con la linea Artwork.

L’accordo è stato siglato dal direttore generale della società Roberto Banditelli e Riccardo D’Urso, Ceo del WJNetwork, presso la sede dell’azienda. L’accordo proietta l’impresa civitonica nel programma di internazionalizzazione del 2021 di Tesori d’Italia Network che partirà da Osaka in Giappone. «E’ una grande opportunità per noi – ha detto Banditelli – che ci permette di entrare sul mercato difficile come quello giapponese. E un primo passo verso i mercati internazionali che sono difficili da conquistare».

Importante è stata anche la mediazione di High Quality Italy di Giuliana D’Antuono.

«In Artwork ritroviamo tutto l’estro creativo di Roberto Banditelli e la qualità di un team di lavoro fatto di grandi professionisti e veri e propri artigiani della ceramica industriale. – ha sottolineato Riccardo D’Urso – Un ingresso nella sezione Design di Tesori d’Italia, dopo quello della Laika Caravans, di grande valore che darà un imprinting importante al piano di promozione internazionale del nostro Made in Italy. Tutte le opere sono manifestazioni di un nuovo linguaggio della scultura per l’arredo ed esprimono ai massimi livelli il concetto di polifunzionalità, grazie al quale possiamo ritrovare un lavabo, una stufa o una decorazione di altissimo pregio. Sono oggetti unici pensati per essere utilizzati in spazi condivisi e al tempo stesso in ambiti differenti, tra i quali il residenziale, il commerciale, l’hotellerie, la ristorazione e l’entertainment. Le creazioni della linea Artwork sono originali, talvolta imponenti e sempre di sicuro effetto».

Fondata nel 1960, la Kerasan è specializzata nella produzione di sanitari in pregiata ceramica ed è presente sui principali mercati internazionali con collezioni bagno complete di arredi, accessori e rubinetteria. Attraverso un moderno complesso industriale che si sviluppa su circa 14.000 metri, Kerasan esegue internamente ogni fase della lavorazione: dall’ideazione del prodotto alla progettazione e realizzazione dello stesso. Tutto ciò è reso possibile grazie ad un impianto con capacità produttiva fino a 1000 elementi ceramici al giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA