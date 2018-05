La ceramica Globo è “Company to watch”: «Riconosciuto il nostro impegno»

di Ugo Baldi

La Ceramica Globo (azienda del distretto industriale di Civita Castellana. provincia di Viterbo) premiata da Cerved come “Company to Watch” per il 2017 nel settore delle ceramiche sanitarie e vasche da bagno.



Il riconoscimento Assegnato dal Cerved – una delle principali agenzie di rating in Europa e più grande Information Provider in Italia – viene conferito alle migliori aziende italiane per performance economico-finanziarie e per modello di business.



Ceramica Globo pertanto eccellenza italiana nella produzione di ceramica sanitaria e dell’arredo bagno, è stata designata “Company to Watch” per il 2017: un premio che punta ad individuare le aziende che, rispetto ai propri concorrenti e nel mercato di riferimento, si distinguono sia per performance economico-finanziarie sia per modalità di esecuzione delle attività di business, basandosi su aspetti qualitativi e quantitativi.



Si tratta di un importante riconoscimento che conferma la competenza di Globo nei diversi ambiti della gestione aziendale: dagli aspetti finanziari ai processi produttivi, dalla rete vendita alla qualità dei prodotti, caratterizzati da un design esteticamente ricercato, da funzionalità e innovazione. Impegnata a interpretare i gusti e le nuove tendenze nel settore, con un’attenzione alle innovazioni di processo e di prodotto, Globo si è distinta per la riduzione dei costi, ottenuta attraverso processi produttivi attenti al risparmio e al riciclo di acqua, energie e materie prime, per l’attenzione alla distribuzione, con posizionamento nei principali negozi e boutique di arredo bagno, oltre che per l’Affidabilità, ottenuta grazie alla gestione economica e alla difesa della redditività, e per i prodotti di qualità.



«Siamo molto orgogliosi di vedere riconosciuto l’impegno che coinvolge ogni aspetto gestionale e produttivo - afferma Andrea Gulinucci, amministratore delegato dell’azienda - nella consapevolezza che gli sforzi intrapresi rappresentano un’importante variabile nella strategia imprenditoriale, oltre che un valore etico di assoluta rilevanza».



L’area Marketing solutions di Cerved redige annualmente 170 analisi sui principali settori dell’economia italiana. Gli studi sono realizzati da esperti di settore che si coordinano con analisti Cerved per la valorizzazione del patrimonio informativo e delle metodologie proprietarie. Per ogni azienda l’esperto analizza i principali dati finanziari e le modalità di conduzione del business, valutando singolarmente ciascun fattore. L’analisi comparata dei risultati degli operatori di settore consente di individuare la Company to Watch dell’anno per ciascun settore.

