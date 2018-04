La cavalcata vincente dell'under 17 della Viterbese nel campionato nazionale allievi

di Marco Gobattoni

La prima squadra stenta, ma da domenica c’è una Viterbese che vince. L’under 17 allenata da Paolo Livi infatti, si è laureata campione nel girone C del campionato nazionale giovanile della serie C. Una cavalcata pazzesca quella dei gialloblù che hanno vinto il torneo con un turno di anticipo battendo 4-1 in trasferta la Sambenedettese dopo aver totalizzato 53 punti ad una giornata dal termine.



Si sente dire da anni che il calcio italiano deve ripartire basandosi sui giovani: Viterbo non fa eccezione e questo successo regala nuova linfa ad un movimento made in Tuscia che da troppo tempo aspettava una vittoria prestigiosa portata dalle nuove leve. Un successo strameritato quello dei giovani gialloblù, primi in classifica dalla quarta giornata: 53 punti, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e solo 4 sconfitte. Una cavalcata impreziosita dalle difficoltà di un girone affrontato sfidando e battendo avversari di grande tradizione che giocano in campi caldi come quelli di Juve Stabia, Fidelis Andria, Teramo e Sambenedettese tra le altre.



La Viterbese però, non ha tremato: 47 reti realizzate a fronte delle 27 subite, una media inglese che dice più 20 e una squadra che ha vinto giocando con il giusto agonismo visto che per i piccoli leoni c’è da registrare una sola espulsione in tutto il campionato. Insomma c’è da sorridere: il capocannoniere della squadra è Matteo Menghi con le sue dieci reti realizzate, ma tanti sono i nomi da tenere sotto osservazione tra i quali quello del difensore Samuele Carinella e del centrocampista Manuel Covarelli. Molto felice ed entusiasta il tecnico Paolo Livi che idealmente abbraccia tutti i protagonisti della vittoria.



«Abbiamo avuto la meglio dentro un girone molto complicato – racconta Livi – abbiamo sfidato avversari di grande tradizione come Arezzo, Siena, Sambenedette e Casertana e batterli, per noi che abbiamo una storia di settore giovanile quasi completamente nuova, fa capire la portata della nostra impresa. Si è creata un’alchimia perfetta tra tutte le componenti della squadra che ci ha fatto crescere paurosamente durante l’arco del campionato».



Livi ha vinto anche la sfida spesso difficile con i genitori. «A Viterbo vista la carenza di strutture i genitori sono stati fondamentali per aiutarci nella complicata parte logistica della stagione. Però non li ho mai fatti entrare nelle scelte tecniche: come detto si è creata la giusta intesa tra tutte le componenti che ci ha permesso di raggiungere questo grande traguardo».

Mercoled├Č 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:45



