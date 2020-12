La Casertana gioca in nove: la Viterbese vince 3-0, ritrova Rossi e incassa l'ok della Lega Pro

L'interminabile pomeriggio di Caserta finisce con il 3-0 in favore della Viterbese che grazie ai sigilli di Bensaja e la doppietta di Rossi vince una gara fondamentale in chiave salvezza uscendo dalla zona playout del girone C del campionato di serie C.

Casertana-Viterbese si infiamma. I campani: «Negato il rinvio». La Viterbese: «Noi in campo»

Della partita si può parlare poco, ma di tutto quello che è successo prima si. La Casertana si è presentata in campo in nove al termine di un tira e molla infinito che ha più volte avvicinato al rinvio la gara. Il club campano, falcidiato dal coronavirus, ha cercato di rinviare la partita più volte, trovando la ferma opposizione della Viterbese che si è attenuta al regolamento. Regolamento che dà ragione ai gialloblù, come comunicato ufficialmente nel pomeriggio dalla stessa Lega Pro. La Casertana aveva sedici giocatori disponibili da utilizzare per la partita,visto che squalificati e infortunati non rientrano nel novero degli indisponibili causa Covid. Il club campano ha preferito non rischiare gli altri, adducendo il fatto che alcuni calciatori, seppur non positivi, fossero comunque febbricitanti. Dopo il duro scambio di comunicati tra i club, la partita si è giocata. Tutti avrebbero preferito vivere un pomeriggio diverso, ma la Viterbese ha soltanto rispettato il regolamento e conquistato sul campo un successo che sarà ricordato per il pazzo pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA