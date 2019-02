La Caritas salva dalla strada 4 bimbi espulsi dai Cas: «Gara di solidarietà tra famiglie per accoglierli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mamma nigeriana di 29 anni con bimba di 5 mesi e una di 5 anni. Un papà con due figli di 8 e 10 anni, fuggito dalla Costa d’Avorio dove ha lasciato la moglie. Entrambi i nuclei familiari monogenitoriali hanno un futuro tutto da definire dopo che, in conseguenza del decreto sicurezza, sono stati allontanati da due diversi centri di accoglienza straordinaria della Tuscia. «Ce ne stiamo occupando noi. Siamo, per fortuna, riusciti a trovare una soluzione per evitare che finissero per strada. Ma da soli non possiamo farci carico a lungo termine di queste situazioni: serve l'aiuto delle istituzioni», afferma Luca Zoncheddu, coordinatore della Caritas diocesana di Viterbo.Anche perché il fenomeno delle revoche dai Cas ai rifugiati per motivi umanitari è solo all'inizio.«Dal tavolo della solidarietà in cui siedono anche i gestori dei centri - racconta - è emerso che sono diverse decine i migranti già allontanati: un centro in poco tempo ne ha dovuti mandar via 15, un altro 80 in tre mesi. I casi non vulnerabili, ovvero quelli senza figli, spesso spariscono da Viterbo e non sappiamo che fine facciano. Alcuni vengono da noi, impauriti e spaesati, per poi dileguarsi. Nei giorni scorsi, i nostri volontari hanno incontrato un ragazzo che da due giorni girava con solo uno zainetto in spalla, tremante per il freddo, Un incontro davvero toccante: lo abbiamo accolto in dormitorio. Poi, cerchiamo di costruire una rete di integrazione per dare loro un futuro. Ma da soli non ce la facciamo». La Caritas ha anche chiesto un incontro al prefetto Giovanni Bruno per avere il quadro delle prossime revoche: la convocazione è attesa a giorni.Discorso a sè quando gli allontanamenti riguardano i bambini. «La mamma nigeriana, col permesso della Prefettura, è rimasta una decina di giorni in più nel Cas che l'ha ospitata gratuitamente. Noi - continua Zoncheddu - abbiamo chiesto aiuto sulla nostra chat di WhatsApp». E la risposta è arrivata subito: due famiglie con figli, una di Grotte Santo Stefano e una di Vetralla, nonché un'anziana titolare di un'azienda agricola fuori Viterbo si sono offerti di accogliere in casa la donna con le figlie. Per il papà, che non può rientrare in patria perché troppo rischioso e con una moglie che non ha i mezzi per raggiungerlo in Italia, la Caritas al momento pagherà un monolocale.«Dobbiamo evitare - spiega il direttore - che i bimbi, iscritti a scuola nel capoluogo, subiscano un altro choc. Per questo, i nostri volontari si occuperanno di accompagnarli alle lezioni. Siamo già in contatto col Comune per costruire progetti che abbiano un orientamento nel tempo volto a ridare dignità alle persone al di là dell’assistenza immediata che, in ogni caso, non siamo in grado di garantire a tutti".