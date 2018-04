La brutta Viterbese di Cuneo fa arrabbiare Camilli: «Prestazione vergognosa: sono tutti a rischio»

di Marco Gobattoni

La sconfitta di Cuneo fa male e fa arrabbiare la società. La Viterbese esce sconfitta 1-0 dalla trasferta piemontese, abbandonando il quarto posto e incassando la terza sconfitta nelle ultime quattro partita giocate Coppa Italia compresa. Alla fine del match sia il presidente Piero Camilli, sia il direttore generale Diego Foresti hanno rilasciato parole di fuoco che hanno investito tutti i componenti della rosa gialloblù.



«Qui c'è gente a cui interessa solo dello stipendio - ha sbottato intervenendo alla trasmissione radiofonica Diretta Sport Camilli - per fortuna non ero a Cuneo per impegni familiari altrimenti avrei fatto la rivoluzione. Alla ripresa degli allenamenti martedì guarderò in faccia tutti i giocatori e prenderò provvedimenti duri. A Viterbo sono abituati bene: prendono gli stipendi puntualmente e non pensano al bene della Viterbese». Anche la posizione di Sottili sembra essere di nuovo a rischio: «Tutti sono a rischio: il tecnico ha parlato di calo fisico ma non deve venire a dire queste cose: l'Arezzo ha giocato come noi e battuto squadre forti come Siena e Livorno. I giocatori? Senza anima: la prossima stagione non ne confermerò nemmeno uno».



L'esplosione del patron lascia aperti tutti gli scenari possibili: dall'esonero di Sottili alla messa fuori rosa di diversi elementi. Prima di Camilli aveva preso la parola, con altrettanta durezza, anche il direttore generale del club di via della Palazzina, Diego Foresti. «C'è da vergognarsi per la prestazione offerta oggi - ha detto Foresti - con tutto il rispetto per il Cuneo devo dire che solo la Viterbese di oggi poteva regalargli i tre punti. Non ci sono scuse per partite come questa: non c'è stanchezza, nè assenze: ci sono persone che lavorano dodici ore al giorno e parliamo di stanchezza per una partita di calcio?».



Già da oggi potrebbero arrivare provvedimenti drastici: Camilli e la società si prenderanno 24 ore di tempo, ma la sensazione è che nessuno tra tecnico e calciatori sia immune dalla possibile rivoluzione.

